野村示警 提防陸港股狂熱行情崩盤

大陸中央推出大規模刺激計劃，帶動近期陸港股市一路飆漲。不過國際投行野村告誡投資者，應該為這波自2016年以來最強勁的行情轉向崩盤做好準備，因為現在經濟的基礎比當時還要弱得多。

彭博報導，野村證券首席經濟學家陸挺近日在給客戶的報告中寫道，在最悲觀的情況下，「股市狂熱之後會出現崩盤，類似於2015年發生的情況」，而且這種結果的可能性比較樂觀情境要高得多。

大陸公布一系列振興疲弱經濟的舉措後，上證指數9月30日收3,336.5點，大漲8.06%，是2008年以來的最大單日漲幅並踏入牛市，之後因十一長假休市至今。

港股4日又再翻紅，並創下近兩年新高，讓越來越多的全球基金經理看多「中國資產」，但野村並不信服。該行表示，「雖然投資者眼下仍可以沈迷於大漲，但需要進行更清醒的評估。」

野村指出，大陸經濟的脆弱源於持續近四年的房地產危機、地方政府債台高築、地緣政治緊張升級等多種因素。如果漲勢破滅，更糟糕的情況可能接踵而至，北京可能會讓大陸央行開啟印鈔機。在這種情況下，資本外逃可能趨於猖獗，給人民幣造成貶值壓力。

從2014年9月低點（2,217點）到2015年6月12日的最高點（5,178），上證綜指上漲了一倍多。隨後，該股指在大約兩個月內暴跌40%。儘管如此，分析師表示，北京當局這次有更多工具可以用來支撐股市，包括掉期和再貸款機制等新的資本市場流動性工具尚未登場。

法廣網引述分析認為，重蹈2015年股市崩跌的覆轍，是大陸最高領導層無法承受之重。

銀河證券提醒，大陸股市短期內持續上漲帶來的財富效應顯著，需要警示階段性回檔風險，要透過適當的預期管理來避免過度炒作而透支未來。該行並指，未來大陸股市成為居民資產配置和企業融資的主要場所之後也會帶來結構性問題，政府和監管層面要提前謀劃布局。