港股攻高 半導體族群狂飆 專家：價值重估機會出現

經過前日稍作調整後，香港股市昨（4）日又再翻升，恒生指數開低後震盪走高，最終上漲623點或2.82%，收報22,736點，突破去年1月高點，創下兩年半新高。

盤面上，半導體類股異軍突起，受到資金追捧，大陸本土晶圓代工雙雄中芯國際、華虹半導體股價雙雙暴漲近三成，全天領漲市場；二線晶片股漲勢更猛，芯成科技漲3.6倍，宏光半導體漲2.8倍、晶門半導體漲幅逾七成。招銀國際發表報告表示，受惠刺激性政策提振市場，大陸半導體類股或將出現價值重估機會。

港股重點半導體股4日表現

市場傳出大陸在製造晶片技術方面有「突破」，刺激晶片股飆升，但相關消息屬於舊聞。不過，分析師普遍認同，目前大陸晶片股價格便宜且業務前景令人期待，在資金湧入港股景況下，晶片股將是投資重點之一。

招銀國際指出，在港上市的大多數中資半導體股交易價格仍低於五年歷史平均值，預計這些半導體產業有重新評價的機會，短期內市場動能可能持續；看好香港半導體股在市場情緒改善和資金流入的推動下將有上升機會；中芯國際、華虹和中興通訊具有較大的市值和較好的流動性，可能更受資金青睞。

券商中國報導，第3季以來，外資頂級機構持續關注A股市場，尤其對半導體類股表現出濃厚興趣。包括瀾起科技、樂鑫科技、盛美上海等半導體公司，成為淡馬錫、紅杉資本、貝萊德、高盛、摩根士丹利等外資知名機構重點關注的對象。

淡馬錫、高盛等機構密集調研瀾起科技，重點瞭解其在人工智慧時代的戰略布局；而樂鑫科技則吸引了包括貝萊德、施羅德、野村投資在內的多家機構調研，關注公司業績的可持續性。