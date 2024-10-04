傳蘋果已下單京東方OLED螢幕 iPhone SE 4預計明年春季發布

有供應鏈消息稱，蘋果已開始向大陸京東方和南韓LG訂購OLED螢幕，用於即將推出的於2025年春季推出iPhone SE 4，該機型將首次採用OLED螢幕，售價可能在459至499美元之間（約新台幣1.5萬元到1.6萬元）。

日經中文網報導，這也代表自明年起，日本廠商將完全從iPhone面板供應商中缺席。

實際上，目前iPhone 15系列已經都採用OLED螢幕，只剩下iPhone SE仍是使用LCD螢幕，目前預計2025年登場的第四代iPhone SE手機，也將改用OLED螢幕，讓LCD正式離開iPhone產品線。

此外，科技媒體「9to5Mac」近日還分享iPhone SE 4的更多細節。iPhone SE 4將配備6.1吋OLED顯示幕，相比當前機型的4.7吋LCD螢幕有了顯著提升。

iPhone SE 4將採用與iPhone 14相似的設計風格，配備瀏海螢幕和Face ID技術，取消了傳統的物理Home鍵，但沒有靈動島功能。

iPhone SE 4還將搭載A18處理器，內置8GB RAM，並支援Apple Intelligence功能。

在相機方面，iPhone SE 4將配備與iPhone 15和15 Plus相同的4800萬畫素主鏡頭和1200萬畫素前置鏡頭，但不具備超廣角或長焦鏡頭。

值得一提的是，iPhone SE 4將配備蘋果首款自研5G數據機，代號為「Centauri」，支持Wi-Fi、藍牙和GPS，新數據機將降低電池消耗，特別是在低功耗模式下。

不過，作為蘋果的首款自研5G基頻晶片，但在功能上還存在一些短板，特別是不支持毫米波（mmWave）技術，這代表在某些高頻網路環境下，iPhone SE 4的5G性能可能會存在限制。