日經調查：中國第3季GDP降至4.6%

根據日本經濟新聞社對28名經濟學家的調查，中國今年第3季國內生產毛額（GDP）的預測平均值為年增4.6%，由於房地產低迷導致通貨緊縮擔憂加深，預計增速將比第2季的4.7%有所放緩。

中國國家統計局預計10月16日公布第3季GDP初步核算結果。此前公布的第2季GDP增長4.7%，上半年GDP增長5%。

據日經中文網今天報導，經濟學家們預測中國7至9月GDP的最大和最小增幅分別為4.9%和4.3%。顯示經濟發展勢頭的季節性調整後年增為1.1%，比4至6月預測的0.7%略有回升，但總體而言，「前景更加嚴峻」。

另外，經濟學家們對中國2024全年GDP增長率的平均預測值為4.8%，比6月的上一次調查低0.1個百分點，略低於中國政府設定的「5%左右」增長目標。

瑞穗銀行（中國）主任研究員伊藤秀樹認為，中國2024下半年房地產市場仍將低迷，「負資產效應」導致的消費放緩不會改變。中國政府已推出一系列措施，包括回購存量住房，但他認為這些措施「沒有充分發揮作用」。

報導提到，房地產被認為約占中國家庭資產的70%，房價下跌會抑制消費者信心，與資產負效應直接相關。

惠譽國際評級公司經濟學家馬斯凱特里（AlexMuscatelli）警告說：「通貨緊縮壓力顯現的風險已變得更加明顯」；三井住友德思投資管理（香港）有限公司首席亞洲經濟師佐野鐵司分析說：「除非政府表示願意採取不限制預算的根本性措施，否則（通貨緊縮）情緒不會改善。」

報導指出，中國以海外需求拉動製造業出口彌補國內需求不足的做法「接近極限」；8月份工業生產指數年增4.5%，增速低於7月的5.1%。

中國人民銀行（央行）9月24日推出罕見的新一輪寬鬆政策，同時下調了存款準備金率和實際利率。

報導也提到，路透社最近報導稱，為了刺激消費，中國正計畫發行約人民幣2兆元（約新台幣9兆元）規模的特別國債。本次調查是在特別國債的猜測出現之前進行的，如果特別國債正式公布，經濟學家們可能會修改中國GDP增長預測。

日本經濟新聞社和日經QUICK新聞是在9月下旬以專門研究中國經濟的經濟學家為對象進行書面調查，得到28人的回答，得出中國第3季GDP預測。