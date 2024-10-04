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歐盟通過對陸電車加稅 陸商務部：雙方7日將繼續談判

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
對於歐盟表決通過對大陸電動車徵收反補貼稅的提案，大陸商務部表示，中歐技術團隊將在10月7日繼續進行談判。(新華網)
對於歐盟表決通過對大陸電動車徵收反補貼稅的提案，大陸商務部表示，中歐技術團隊將在10月7日繼續進行談判。(新華網)

歐盟委員會於當地時間4日，表決通過對大陸電動車徵收反補貼稅的提案。對此，大陸商務部晚間回應說，「中方也必將採取一切措施堅定維護中國企業的利益」，但也稱中歐技術團隊將在10月7日繼續進行談判。

據大陸商務部晚間發布，大陸商務部新聞發言人就歐盟投票通過電動車反補貼案終裁草案答記者問。

大陸商務部發言人首先說，對於歐盟對華電動車反補貼案，中方的立場是一貫的、明確的，中方堅決反對歐方在此案中不公平、不合規、不合理的保護主義做法，堅決反對歐方對中國電動汽車加徵反補貼稅。

大陸商務部發言人重申，大陸電動車對全球應對氣變做出了重要貢獻，抨擊歐方的保護主義做法嚴重違反世貿組織規則，阻礙中歐貿易投資合作。

就磋商過程，大陸商務部發言人說，中方落實雙方領導人達成的共識，始終從維護中歐全面戰略夥伴關係大局出發，一直秉持透過對話磋商妥善處理分歧的最大誠意。

大陸商務部發言人提到，自6月底以來，中歐雙方就電動車反補貼案進行了十多次司局級技術諮詢和兩次副部級磋商，和9月19日，大陸商務部部長王文濤和歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯會談，之後14天，中歐技術團隊進行了6輪技術磋商，強調中方顯示了最大限度的靈活性。

因此，大陸商務部發言人說，中方堅決反對歐方的終裁草案，但也注意到歐方表達要繼續透過談判解決問題的政治意願。中歐技術團隊將在10月7日繼續進行談判。

大陸商務部發言人表示，中方希望歐方清醒體認到，加徵關稅解決不了任何問題，只會動搖和阻滯中國企業對歐投資合作的信心和決心。中方敦促歐方真正展現出落實政治意願的實際行動，回到透過磋商解決貿易摩擦的正確軌道上來。中方也必將採取一切措施堅定維護中國企業的利益。

此外，歐盟中國商會今天也聲明表示，對歐方推進貿易保護主義措施表示強烈不滿。

大陸商務部 歐盟 電動汽車

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