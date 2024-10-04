歐盟對陸電動車加稅提案通過　最高達36.3%

歐盟委員會於當地時間4日，就對大陸電動車加稅的提案進行進行最終投票表決。據央視新聞引述歐盟委員會聲明，該提案獲得歐盟成員國的必要支持，代表歐盟向大陸電動車徵收反補貼稅的提案通過。

據大陸官媒央視新聞，當地時間10月4日，歐盟就是否對大陸電動車徵收為期五年的反補貼稅舉行投票。歐盟委員會發布的聲明顯示，投票中，歐委會對大陸進口純電動車徵收關稅的提案獲得了歐盟成員國的必要支持。

不過，聲明也說，歐盟和大陸繼續努力探索替代解決方案，該解決方案必須完全符合世貿組織規定、能夠充分解決委員會調查所確定的損害性補貼、並且可監控和可執行。

據央視，去年10月4日，歐盟委員會啟動對進口自大陸的電動車發起反補貼調查，今年7月4日，歐盟開始對大陸電動車開徵臨時反補貼稅。

按照8月20日，歐盟發布大陸電動車反補貼調查終裁草案，若提案的最終投票表決通過，歐盟擬正式對大陸電動車徵收17%至36.3%的反補貼稅。

因此，近月中歐雙方不斷磋商，北京接連對歐洲多國乳製品、豬肉等農產品，甚至是白蘭地、燃油汽車關稅施加壓力，大陸商務部長王文濤也已於9月下旬赴歐洲訪問遊說。

期間，王文濤和義大利、德國官員會面，並與歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯展開磋商，在達成一致同意繼續推動價格承諾協議談判的共識下，歐盟將原定上月25日舉行，是否將臨時關稅延長為至少五年永久性關稅的最終表決，延至本月4日，也就是今天進行。

據外媒路透社先前報導，在表決前，歐盟官員說，即使決定徵稅，歐委會仍願繼續與中方談判，以達成避免徵收關稅的潛在協議。