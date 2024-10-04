陸推「首來族」免門票 海基會搬「社會信用系統」示警

大陸國台辦日前宣布1200多個景區將對台灣「首來族」免門票優惠，對此海基會解讀這是把首來族作為「統戰重點對象」，更提醒大陸「社會信用評分」的風險，但海基會也坦承，目前不知道台灣民眾有沒有被列入社會信用系統裡面。

海基會祕書長羅文嘉4日下午就大陸開放首來族免門票措施指出，大陸針對台灣的首來族年輕人作為他們統戰的重點對象，會以各種新科技、新建築、很多的落地招待等等來吸引台灣的年輕人過去參訪、交流或是實習，「我們同樣提醒大家要非常非常小心」。

他指出，過去如果只是短暫的交流，當然回來比較沒有問題，如果長期有工作機會，大陸經濟下行，這些好的工作機會比例都不高，「不要輕易相信」。

再者，他表示，不管是去短期的旅遊或是準備在那邊落地工作，「他們都會希望你個人的手機、台胞證跟你的信用卡這些全部綁在一起」，羅文嘉強調，要提醒大家，大陸自從在2020年開始實施了「社會信用評比」系統，任何個人行動電話、行動支付、網路的相關帳號，一旦登錄之後，「它整個會在中國大陸整個監視中央控制一體的監視系統內，所謂社會信用評等這個體系內，他可以隨時掌握你的社會行為，商業行為和網路行為三大行為」，網路行為就是瀏覽了哪些網站、跟哪些人保持聯絡、購買哪些東西等。

羅文嘉表示，任何事情都會登錄資料，「這些社會信用系統，如果你有一些不良記錄，就會被列入所謂黑名單，2020年的時候，整個中國大陸不過570萬人被列為黑名單，到今年6月為止已經有840萬人被列為信用社會信用系統黑名單」。一旦被列為黑名單之後，會有很多生活上的影響。

本報記者詢問，目前海基會是不是有評估台灣人去大陸會被納入社會信用制度的評分裡面？是否有這樣子的跡象或者具體的動作？

羅文嘉則表示，「我們目前不知道對岸官方有沒有把台灣去那邊的任何人納入到他們的體系裡頭，我目前不知道，我想如果有可能暫時也不會讓我們知道」。

但是羅文嘉強調，根據「技術」的容易性、推廣性，即使離開中國大陸回到台灣，「他（對岸）對你在網路上的所有行為都可以輕而易舉的掌握，沒有任何的困難跟問題」。羅文嘉表示，「有時候我們以為離開中國大陸，他就監視不到我，但是你的所有回到台灣之後，由於你已經登錄了，你所有的數位足跡都會被記錄下來，而且可能是及時的透過雲端上傳到資料庫去」。

此外，就大陸景區開放首來族免票，是否會認定是接受大陸「招待」，羅文嘉說，對岸針對台灣的年輕人進行相當多次的統戰行為，今年的暑假7、8月特別盛行，如果是台灣的年輕人自己過去自由旅行，當然都不會有什麼問題，但其實很多是透過中共各地方的台辦或地方政府辦的落地招待。

他強調，「人家經濟這麼困難，政府都快發不出薪水，各地方政府連公務員薪水都發不出來，還能拿大筆錢要台灣年輕人去那邊吃喝玩樂參訪，那其用意何在？就不難知道了」。