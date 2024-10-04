陸祭優惠拉攏台灣首來族 陸委會籲注意人身安全

民進黨立委林宜瑾今天關注中國為拉攏首次辦理台胞證前往大陸的「首來族」，推出一年內遊景區免費措施。陸委會主委邱垂正指出，民眾要評估赴陸港澳的必要性，如果要去的話，最重要的是人身自由安全風險。

立法院會今天繼續進行對行政院長卓榮泰施政報告質詢。林宜瑾質詢時提到，陸委會6月27日調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，建議民眾避免非必要旅行，但中國近期為吸引台灣「首來族」，祭出各景點一年免門票優惠的措施，陸委會有無相關因應。

邱垂正表示，中國大陸為了刺激消費，特別是為了增加更多旅遊，推出景點免費、低價團等優惠措施，但還是要呼籲民眾，赴陸最重要的是人身自由安全的風險。

邱垂正說，6月發布旅遊警示，是針對中國發布「懲獨22條」，這對台灣民眾的人身自由安全影響甚大，因為法律界定模糊、設計上充滿不文明的制度，且鼓勵舉報等。

邱垂正呼籲，民眾赴陸除了要關注自己的人身安全風險，也要評估赴陸港澳是否有必要性，如果一定要去，行前也到赴陸港澳動態登錄系統登錄聯絡方式，倘若有事情發生時可以協助。