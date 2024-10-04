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港股再次翻紅 恆指上漲623點

中央社／ 香港4日電
香港股市今天又再翻紅，恆生指數今天收盤報22736點，上升623點或2.82%，創下近兩年新高。(取材自新華網)
香港股市今天又再翻紅，恆生指數今天收盤報22736點，上升623點或2.82%，創下近兩年新高。(取材自新華網)

港股市今天又再翻紅，恆生指數今天收盤報22736點，上升623點或2.82%，創下近兩年新高；今天的交易以中國大陸晶片股最為凌厲，其中龍頭股中芯國際大升29.31%。

不過，港股全日成交金額只有港幣2615億元，低於過去幾天曾出現的4000億元或5000億元單日成交。

過去一週，港股在中國大陸官方宣布一系列金融措施的刺激下，持續以大成交額上升，在短短6天之內，恆指大概上升了4000點。直到昨天，股市出現調整，曾一度下跌千點，但收盤僅下跌330。

經過昨天短暫微調後，港股今天又再上漲。

近期成為市場焦點的大陸券商股和房地產股持續上揚。另外，大陸晶片股今天突然暴升，且漲幅驚人，其中中芯國際收報27.35元，上升29.31%；華虹半導體收報28元，上升29.63%；上海復旦收報20.4元，上升26.39%。

市場分析師普遍認為，中國大陸官方上週公布的一系列金融措施持續對港股發生作用，刺激海外資金流入香港；在大成交配合下，港股短期內仍有上升空間。

但有分析師表示，由於中國和美國仍然處於激烈競爭之勢，加上地緣政治風險日增，一旦有重大不利消息發生，熱錢很快就會撤出，令港股從高位急挫。

中芯 港股

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