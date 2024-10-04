港股再次翻升386點 晶片股突然飆漲

香港股市昨天稍作調整後，今天又再翻升，恒生指數半日收盤報22500點，上升386點或1.75%；在早盤中，中國大陸晶片股突然大幅上揚，原因是市場傳出大陸製造晶片技術有「突破」。

港股半日成交金額為港幣1450億元（下同，約新台幣6525億元）。

過去一週，港股在北京方面宣布系列金融措施之下，持續以大成交上升，在短短6天之內，恒指大概上升了4000點。直到昨天，港股出現調整，曾一度下跌千點，但收盤僅下跌300多點。

經過昨天短暫調整後，港股今早又再上升。

在升市中，近期是市場焦點的大陸券商股和房地產股持續上揚。另外，大陸晶片股早上突然飆升，且漲幅驚人，其中龍頭股中芯國際午盤收市報25.7元，上升21.51%；華虹半導體報25.55元，上升18.28%；上海復旦報19.86元，上升23.04%。

有市場分析師指出，今早市場傳出大陸在製造晶片技術方面有「突破」，刺激晶片股價上升，但相關消息屬於舊聞。

不過，分析師普遍認同，目前大陸晶片股價格便宜，且業務前景令人期待，在資金流入港股的情況下，晶片股將是投資重點之一。