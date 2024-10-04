南韓宣布對大陸鋼鐵厚板產品展開反傾銷調查

南韓與大陸經貿糾紛增添一件，南韓政府已宣布對大陸鋼鐵厚板產品展開反傾銷調查，理由是南韓鋼鐵企業不斷反映公司經營嚴重受到陸企低價產品的影響。

韓聯社報導，南韓產業通商資源部貿易委員會4日刊憲公布的消息，該國政府接受現代制鐵公司提出的申訴，即日起對原產於中國大陸的厚板產品進行反傾銷調查。

報導指，現代制鐵7月31日向產業部提出一項反傾銷申訴，稱大陸厚板貿易商以低價出口厚板，導致其遭受損失。

據南韓鋼鐵協會統計，南韓去年自大陸進口鋼鐵共873萬噸，同比增長29.2%，今年的進口量也在快速增長。據南韓貿易協會統計，今年前四個月，中國大陸對外鋼鐵出口同比增加15.1%，同期出口單價則下滑19.4%。其間，南韓鋼鐵企業不斷反映公司經營嚴重受到陸企低價產品的影響。

此前韓聯社曾援引業界相關人士表示指，大陸產厚板在南韓流通價格已降至每噸70萬韓元左右（約合1.7萬台幣；人民幣3,686元），比南韓國產厚板價格低10萬韓元以上。

南韓亞洲日報4日指出，全球各國也在積極應對中國大陸鋼鐵產品的低價出口。今年5月美國宣布對大陸特定鋼鐵產品的關稅從現行的0%至7.5%提高至25%。歐盟也在5月對鍍錫鋼鐵產品啟動反傾銷調查。加拿大則宣布對鋼鐵產品徵收25%的關稅。此外，墨西哥、巴西等新興國家今年也提高對大陸鋼鐵的關稅，越南、土耳其等國也已啟動相關調查。