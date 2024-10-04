大陸「人口小縣」大瘦身 官員：97縣已全面完成改革

大陸官方近期針對地方政府過多機構與人員現象實施改革，主要瞄準的是財政入不敷出情況較為嚴重的「人口小縣」，歷經數年試點與推廣，官員指出，目前對97個人口小縣機構改革已全面完成。

澎湃新聞報導，刊物「中央機構編制」2024年第9期刊出了大陸中央編辦主任李小新在全大陸鄉鎮（街道）履行職責事項清單工作培訓班上的講話，透露上述成果。

李小新指出，2024年以來「按照黨中央統一部署，地方機構改革已於2024年7月底基本結束。總的看，改革推進順利、平穩有序，取得明顯成效」。

李小新在講話中提到，中共二十屆三中全會進一步作出穩妥推進人口小縣機構優化的戰略部署，要全面總結評估人口小縣機構改革經驗成效，鞏固深化改革成果，「推動機構真正減下來、職能作用真正強上去」，加強編制資源保障，從省、市減下來的編制中優先傾斜支持。

她指出，省、市兩級要抓緊制定出台「一對多」具體運行機制及制度規定，加強對人口小縣「條條干預」問題的監督約束。要結合縣域發展實際需要，在總結試點經驗做法、深入研究論證和認真分析評估基礎上，「研究提出在更大範圍推進人口小縣機構優化的意見建議」。

公開資料顯示，這輪大陸「人口小縣機構改革」是發源自山西，所謂「人口小縣」，指的是20萬人口以下的小縣、尤其是5萬人口以下的袖珍型縣市，這些縣市坐擁龐大的財政供養人口，以及財政上嚴峻的入不敷出結構，導致財政負擔加劇。

早在2019年，山西省委「主要領導」就在一次調研中發現，全省「人口小縣」大多出現了財政供養人員比例不太合理、人浮於事的問題，造成財政供養入不敷出，因而選舉數個人口小縣試點改革，其後包含青海、陝西、湖南、安徽等地都有開始啟動類似改革。

南方周末指出，山西南部、常住人口不足10萬的浮山縣，機構改革前，該縣有財政供養人員5,906人，人員經費支出4.6億元人民幣。換算下來浮山全縣約每17個人中，就有1人是「吃財政飯」的。而全縣每年給公職人員發放的薪酬，接近其年財政收入的3.5倍。

第一財經報導，2023年1月山西婁煩縣委組織部發佈2022年工作總結之機構改革篇指出，對全縣涉改60個事業單位進行全面優化，推進職責任務相近的機構跨部門整合，圓滿完成53個涉改單位掛牌工作，整合撤併33個單位，精簡人員編制341名，「下沉」（下放到）鄉鎮人員編制56名，節約人員經費人民幣3,410餘萬元、運行經費約990萬元。

根據「中國人口普查分縣資料-2020」，有546個縣域常住人口在20萬人以下，其中，有246個縣域的常住人口少於10萬人。