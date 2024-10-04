【集微發佈】中國芯上市公司出海：H1境外收入排行榜出爐

近年來，隨著越來越多中國企業走出國門，在新環境中磨鍊摔打，為中國企業在國際市場發展提供了信心與底氣。特別是中國集成電路產業，在數字變革助力下，不斷在技術、產品、營銷等方面的更新疊代，已經具有越來越強的競爭力。中國芯上市公司開啓出海「加速度」，把優秀的中國產品、中國技術、中國模式帶到了世界舞台上。

集微網長期關注中國半導體產業，統計分析了中國芯上市公司境外收入，發佈了《中國芯上市公司（2024H1）境外收入TOP100》。

本榜單中，排名第一的是聞泰科技，境外業務收入為240.93億元，位於所有企業之首。緊隨其後分別是環旭電子、長電科技、納思達、通富微電，其境外業務收入金額分別為186.31億元、123.60億元、93.14億元、74.03億元。

據統計，境外業務收入超過100億元的公司有3家，50億元-100億元的公司有3家，10億元-50億元的公司有18家，1億元-10億元的公司有42家，低於1億元的公司有34家。

從同比變化情況來看，有62家公司海外收入同比增加，22家同比減少。有11家公司同比增長超過100%，其中航錦科技同比增加379.80%，德明利同比增加358.30%，遠超其他公司；有2家公司同比減少超過50%，分別是TCL中環和達利凱普，同比分別減少58.52%、56.15%。另外，滙頂科技同比變化幅度最小，僅減少0.30%。

從境外業務收入佔主營業務收入的比重情況來看，慧智微境外業務收入佔其主營業務收入的比重最大，為99.07%。緊隨其後的是晶晨股份、德明利、上海合晶、北京君正，佔比分別為91.99%、87.58%、85.90%、83.18%，均超過80%。而楚江新材和振華科技的佔比分別為0.60%、0.74%，均不足1%。

從佔比變化情況來看，與去年相比，佔比增加的有36家，減少的有48家。佰維存儲的境外業務收入佔其主營業務收入的比重變化最大，減少了55.96個百分點。接著是達利凱普、思特威和康希通信，分別減少23.82、23.39和20.62個百分點。而聚燦光電則幾乎與去年持平，僅增加0.02個百分點。值得一提的是，與去年相比，格科微的佔比增幅位居第一，增加了17.87%。