核電企業三哥擬借殼上市

大陸第三大核電企業國家電投近期謀劃將其核電資產借殼上市。在大陸核電審批常態化，核電項目建設高峰將至，全行業景氣度攀升之際，有望與前兩大巨頭中核、中廣核在A股會師。

國家電投集團產融控股公司（電投產融）此前公告，收到控股股東、實際控制人國家電投集團《關於籌劃重大資產重組事項的通知》，擬由公司通過發行股份方式購買國電投核能有限公司控股股權，同時置出國家電投集團資本控股有限公司控股股權，並將視具體情況募集配套資金。

國電投核能有限公司主要負責國家電投集團國內外核動力廠的投資、生產運營、核安全等業務管理。

因為核電建設周期長，需要鉅額資金支持，因此核電巨頭積極對接資本市場。大陸核電雙巨頭此前已上市，中廣核電力2014年12月在香港聯交所主板掛牌交易；中核集團控股的中國核電2015年6月掛牌上市，成為A股首家純核電上市企業；2019年8月，中國廣核在深交所中小板掛牌上市。

國家電投在2015年便表示在2016年啟動核電技術公司上市，謀求赴港借殼上市，但因為大陸當時核電建設遇冷，2016、2018年甚至都未核准新核電項目，因此上市計畫拖延。

近三年，大陸核電核准節奏重回正軌。2022年、2023年，均有十台核電新機組在年內獲得核准。大陸國務院總理李強在8月國常會上更是一舉批准五座核電廠興建計畫，截至目前，2024年已有11台新機組獲批。多位業內人士稱，未來幾年將是大陸核電發展黃金時期。

長期以來，大陸國內擁有核電牌照、也即核電項目業主開發資質的只有中核集團、中廣核集團以及國家電投集團三大核企。直至2020年9月，海南昌江核電二期工程的獲批，央企華能集團獲得項目資格，「核電業主俱樂部」擴容為四家。