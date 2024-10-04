小米攻家電 搶進東南亞
小米集團東南亞區域總經理Alex Tang透露，集團明年將在全球市場大幅擴展物聯網產品線，並率先從泰國與馬來西亞等東南亞市場進行家電產品的擴張，如推出小米空調、小米冰箱及小米洗衣機等多種家電產品。
科技網站「GSMChina」報導，雖然小米以激進的定價而聞名，但消費電子行業競爭非常激烈。面對三星、LG 等已久負盛名的品牌，外界都在關注小米能否為其家電產品創造空間。
不過小米獨特優勢在於能夠將物聯網設備無縫集成，這相較其他競爭對手具有重大優勢，尤其是那些家中已有小米產品的使用者，更有可能買進更多小米生態系統產品。
小米家電在大陸市場表現出色。以小米空調為例，該產品在短時間內悄然爬升到銷量第四的位置，給傳統家電巨頭例如格力、美的等帶來了不小的壓力。小米集團市場總監（CMO）許斐也透露，小米空調業務在全大陸的排名已穩居第四，並設定了進入前三的明確目標。
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