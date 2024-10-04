蔡崇信將入股美式足球隊

知情人士透露，美國職業美式足球聯盟（NFL）邁阿密海豚隊的老闆羅斯（Stephen Ross），正與阿里巴巴董事會主席蔡崇信及私募股權業者Ares洽談，以81億美元的估值，出售邁阿密海豚隊的股權和其他資產，蔡崇信將透過家族辦公室取得3%股權。

彭博資訊報導，依照協議，Ares將收購這些資產的10%股權，其中包含硬石體育場（Hard Rock Stadium）和F1的邁阿密大獎賽。蔡崇信將透過他的家族辦公室藍池資本購買3%的股權。蔡崇信已經是美國職籃NBA布魯克林籃網隊老闆、職業女籃WNBA紐約自由人隊的老闆。海豚隊、NFL和Ares不予置評。蔡崇信的代表沒有立即回覆置評請求。

今年稍早，NFL修改所有權規則以允許機構投資者參與，這筆洽談中的交易有可能會成為繼規則修改以來的第一筆私募股權交易。不過，協議仍在協商中，有可能會調整或破裂。

知情人士透露，億萬富豪羅斯的目標，是在該聯盟12月的所有者會議上獲得批准。羅斯和海豚隊的顧問是BDT & MSD Partners。羅斯是在2008年以5.5億美元收購邁阿密海豚隊50%股權、體育場館與周邊土地，隔年收購了這些資產的控制權。