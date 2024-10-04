阿里巴巴大買庫藏股 規模冠中概

阿里巴巴持續實施股票回購（庫藏股），據統計，2024財年（2023年4月1日至2024年3月31日），阿里巴巴已累計投入125億美元，回購規模穩居中概股第一。今年以來，阿里持續大手筆回購行動，其美股ADS及港股均累計走升超過45％。

阿里於港交所公告指，截至2024年9月30日止季度期間，公司以41億美元回購總計4.14億股普通股（相當於5,200萬股美國存託股票），力度較去年同期大增1.4倍，但按季減少逾29%。

據阿里巴巴公告，截至2024年9月30日止，公司流通的普通股為186.20億股（相當於23.27億股ADS）。相較於6月底，淨減少4.05億股普通股，淨減少比例為2.1%。

阿里巴巴財報顯示，截至今年6月底的季度內，已投入58億美元回購6.13億股普通股，創單季回購新高。公告表示，在董事會授權的股份回購計畫下，公司仍剩餘220億美元回購額度，有效期至2027年3月。

21世紀經濟報導提到，中金公司分析，股票回購通常被認為是股價或公司前景信心提升的標誌。基於歷史判斷，在市場下跌過程中股票回購通常會加速，並在市場底部區域達到高峰。