阿里巴巴、大潤發 要分手了

阿里巴巴與大潤發「分手」在即。大潤發母公司高鑫零售日前在港交所暫停交易，並公告稱該公司將進一步發布收購及合併消息。值得注意的是，今年以來，高鑫零售屢次傳出被出售的消息。在幾經傳謠、闢謠之後，收購及合併公告的出現，代表大潤發被出售的命運似乎已是確定。

而在3月，高鑫零售宣布原CEO林小海辭任，因需調回阿里巴巴集團另有任用。關於潛在收購者，市場猜測眾多，目前傳聞的接手買家有中糧、高瓴資本、潤泰、KKR集團等。

根據高鑫零售2024財年（2023年4月至2024年3月）財報，營收為人民幣725.67億元（新台幣3,265億元），年減13.3%；全年虧損人民幣16.05億元（新台幣72億元），相較前一年同期獲利人民幣1.09億元，由盈轉虧；這也是高鑫零售2011年上市以來最大規模的虧損。

新浪財經報導，阿里巴巴收購大潤發，一度被視為大陸電商行業的重要里程碑事件。

賣身前，大潤發是境內綜合超商巨頭企業，有19年不關一家店的記錄，然而過去的一年內，大潤發卻經歷了大規模關店。

2024財年高鑫零售關閉了20家大賣場，截至2024年3月底，擁有472家大賣場、32家中型超市以及3家M會員店。由於大規模的門店關閉，高鑫零售的員工人數也隨之大幅減少。員工數量從2023年3月底的10萬7,785人，減少至8萬6,226人，節省了超過人民幣5億元的雇員開支。

如今看來，阿里巴巴和大潤發的新零售發展戰略未能跑通。從去年開始，阿里在組織調整、人事變動、資本運作等方面的動作幾乎未曾停歇。今年2月，阿里巴巴董事會主席蔡崇信透露，阿里會逐步退出傳統零售業務。

2017年11月20日，潤泰集團總裁尹衍樑以每股港幣6.5元的代價，把擁有大潤發和歐尚兩個賣場的「高鑫零售」36%股權，賣給阿里巴巴，總交易金額是28.8億美元（新台幣919億元）。

大潤發成立於1996年，由潤泰集團控股。2000年潤泰集團與歐尚集團成立控股公司「高鑫零售」，以「歐尚」和「大潤發」兩大品牌推進大陸賣場業務的發展。2011年高鑫零售作為大潤發的母公司，成功在港交所掛牌上市，被譽為「最賺錢的超市」。