陸鋼鐵業PMI終結連三降 原材料、鋼材價格有望走揚

中國物流與採購聯合會鋼鐵物流專業委員會發布報告顯示，大陸9月鋼鐵行業採購經理人指數（PMI）為49，較前期上升8.6個百分點，結束連續三個月下降態勢。報告預計，10月大陸鋼鐵市場產需回升，原材料和鋼材價格或均會上漲。蘭格鋼鐵研究中心也預測，10月大陸鋼鐵市場將呈現震盪上行態勢。

報告指出，分項指數變化顯示，大陸鋼市需求已見改善，鋼廠生產也有所回升，原料價格降速放緩，鋼材價格震盪回升。

大陸鋼鐵業近兩月狀況

9月也是大陸鋼鐵行業傳統旺季，上半月受到旺季需求預期以及抄底的帶動下，大陸鋼市需求有所回升，但南方局部地區受颱風影響，市場成交有所波動；月末則有中央政治局會議給鋼鐵行業預期注入較強動力，需求明顯上升。

此外，9月原材料價格繼續下降，鋼廠煉鋼成本壓力有所減輕。

從各項指標觀察，生產指數為54.8，較上期增長19.9個百分點，結束連續三個月運行在收縮區間態勢，且指數創近四年以來新高；採購量指數為51.5，較上期上升10.9個百分點，為時隔三年以來重回擴張區間。

展望10月鋼市，報告稱，受到美國聯準會降息加上大陸新一輪寬鬆貨幣政策操作，特別是中共中央政治局會議釋出訊號「對行業的影響十分深遠」，整體市場情緒因此大幅升溫。

另據蘭格鋼鐵研報，截至9月底，蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格為每噸人民幣3,639元，月增3.3%，年減11.4%。受到傳統施工旺季、市場成交逐漸回暖、成本相對弱勢、一攬子金融政策釋放等多重因素的影響，鋼材市場呈現了先抑後揚、震盪反彈的態勢。

證券日報報導，蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示，在「銀十」旺季預期、政策預期加快落地、鋼廠供給低位回升、旺季需求逐漸釋放等因素影響下，第4季大陸國內鋼材市場或將呈現上漲行情。

蘭格鋼鐵網報導，透過裝備製造業、高技術製造業、重要耗鋼產品產量等一些關聯統計數據測算，2024年全年大陸製造業鋼材需求增長幅度將超過5%。

一些鋼鐵業內人士觀點認為，受到中央政治局會議明確要求促進房地產市場止跌回穩、人行降低存量房貸利率等系列支持房市措施，對於連續兩年房市大幅調整下受累的耗鋼行業拖累將結束，2025年鋼材需求有望回升。