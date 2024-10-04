新興市場之父麥樸思：陸股需更多改革

大陸推出重磅「組合拳」救市後，大陸及香港股市大漲，有「新興市場之父」之稱的麥樸思（Mark Mobius）認為，在刺激措施下，大陸股市重新煥發生機，但強調短期的樂觀情緒要轉化成可持續的牛市，還需要更多改革。

據香港明報，麥樸思在官網發表文章指出，本輪利多政策的刺激力度、時機超出市場預期。本輪刺激措施已使市場強勁反彈、提振信心，眾多等待時機入市的投資者抓住了機會，他們既是出於擔心錯失機會，也因為中國股票估值確實便宜。

不過，雖然刺激措施出台後股市情緒樂觀，但中國依然面臨結構性問題，這為長期增長帶來一定的不確定性。他稱，短期來看，這次反彈將為科技和消費品等行業帶來機會，但反彈能否持續是一個考驗。本次推出的刺激措施滲透到更廣泛的經濟中需要一定的時間，只有刺激措施滲透到實體經濟，才能產生大家希望看到的長期牛市。

麥樸思又稱，作為長期投資者，他關注基本面強勁的公司，以及長期的改革。他對中國股市謹慎樂觀，認為還需要更廣泛、更深入的經濟改革，來保持當前的勢頭。為確保持續增長，中國需支持民營部門的增長和創新，尤其是要支持大型企業家、支持創新。