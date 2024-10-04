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受惠A股 拼多多創辦人身價漲152億美元

聯合報／ 記者陳湘瑾陳宥菘／綜合報導
拼多多創辦人黃崢。 圖／取自百度百科
拼多多創辦人黃崢。 圖／取自百度百科

大陸中央三部委九月廿四日推出「組合拳」政策，刺激A股連日上揚，也拉抬眾多大陸企業家的身價。過去一周，拼多多創辦人黃崢股價大升一五二億美元，增長百分之四十二，成最大贏家。

文匯網報導，「彭博億萬富翁指數」覆蓋五十四位中國大陸人的財富總和，在截至九月卅日的過去一周，增長約百分之十九或近一千三百億美元，創自二○一六年榜單開始追蹤全球最富有的五百人以來，單周最大增幅。

其中，農夫山泉董事長鍾睒睒過去一周進帳一一八億美元，增長百分之廿六，最新資產值達五七一億美元，仍為大陸首富。拼多多創辦人黃崢以資產值五一三億美元緊隨其後。

另據星島日報報導，和鍾睒睒、黃崢相比，雖然騰訊的馬化騰過去一周帳面資產僅增加六十億美元，但是從年初到現在，靠著騰訊今年大推千億回購，以及有份投資國產遊戲大作「黑神話：悟空」，力撐股價跑贏大市，令馬化騰年初至今身家增加了一六四億美元，增長百分之四十七點三。

大陸自十月一日開始黃金周假期，股市休市七天，但港股這二天照常開盤。港股恆生指數十月二日大漲一千三百點，至二二四四三點後，昨天下跌三百三十點作收。

對於昨天港股的調整，興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，港股的震盪恰恰是驗證了反轉邏輯，而不是曇花一現的一波反彈。由於大陸宏觀政策的方向性變化，無論是A股或港股，中期行情將從反彈邏輯轉向反轉邏輯。他認為，港股市場處於空頭回補階段，短期內，市場可能會出現震盪，需要時間來消化亢奮情緒，並尋找具有可持續性的投資主線。

渣打北亞區投資總監鄭子豐則認為，本次回調屬於「大漲小回」，適當的整固是好事。渣打財富方案首席投資辦公室發布第四季市場展望則指，受惠於政策、估值仍合理和持倉不擠擁，短期或繼續反彈，恒指最樂觀情境將可見二四五○○點。

拼多多 港股 資產

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