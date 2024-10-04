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陸刺激政策 帶動全球大宗商品漲價

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸近期推出多項刺激政策，不僅推動A股，也推升全球大宗商品價格，包括鐵礦砂。圖為福建莆田湄洲灣港羅嶼鐵礦砂碼頭。（新華社資料照）
大陸近期推出多項刺激政策，不僅推動A股，也推升全球大宗商品價格，包括鐵礦砂。圖為福建莆田湄洲灣港羅嶼鐵礦砂碼頭。（新華社資料照）

大陸官方近期推出系列貨幣和財政刺激政策，不僅推動A股「狂牛」，對全球大宗商品市場也產生積極影響。倫銅價格突破一萬美元大關，新加坡鐵礦石期貨價格收復一百美元關口，現貨白銀價格更觸及十二年高位。

財聯社引述行情數據顯示，倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅價格廿六日一舉突破每噸一萬美元的心理關口。除銅價外，LME其他幾大主要工業金屬（鋁、鋅、鉛）價格周四也幾乎全線上漲。

大陸官方對房地產政策的支持也帶動工業金屬的漲勢，全球礦業股大幅飆升，新加坡鐵礦石期貨價格廿六日一度升至每噸一百零一點二五美元，為九月二日以來的最高水平。具有避險屬性的白銀價格廿六日尾盤報約每盎司卅二美元，今年迄今漲幅已超過百分之卅五。

力拓指出，「我們已經看到（金屬）市場狀況在一段時間內趨於疲軟，刺激措施可能會使市場恢復穩定。」

另據中物聯鋼鐵物流專業委員會近期報告顯示，大陸九月鋼鐵行業採購經理人指數（PMI）為四十九，較上期上升八點六個百分點，結束連續三個月增率下降態勢，報告預計，十月鋼鐵市場產需回升，原材料和鋼材價格或均有上升。蘭格鋼鐵研究也預測，十月大陸鋼鐵市場將呈現震盪上漲態勢。

報告指出，分項指數變化顯示，鋼市需求較好改善，鋼廠生產有所回升，原料價格降速放緩，鋼材價格震盪回升。

蘭格鋼鐵網報導，通過裝備製造業、高技術製造業、重要耗鋼產品產量等一些關聯統計數據測算，今年全年中國製造業鋼材需求增長幅度將超過百分之五。

一些業內觀點認為，受到中共中央政治局會議明確要求促進房地產市場止跌回穩、人行降低存量房貸利率等系列支持房市措施，對於連續兩年房市大幅調整下受累的耗鋼行業拖累將結束，二○二五年鋼材需求有望回升。

房地產 指數 新加坡

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