戶外裝備進化 帶動露營經濟

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
一場充滿野趣的戶外裝備展近日在大洪山風景名勝區舉辦。圖為湖北隨州一家房車企業展示區前，有網路主播在進行直播。 （新華社）
一場充滿野趣的戶外裝備展近日在大洪山風景名勝區舉辦。圖為湖北隨州一家房車企業展示區前，有網路主播在進行直播。 （新華社）

以山林為幕，草地為台，一場充滿野趣的戶外裝備展近日在大洪山風景名勝區舉辦。

新華社報導，各式月亮椅、蛋卷桌依次排開，屋脊帳篷、天幕帳篷裡擺放著舒適的睡袋，科技面料的衝鋒衣、防曬帽實用又美觀……百餘家國內外戶外品牌帶著熱門商品，奔赴大山裡的展覽現場。無論是輕量化的「徒步黨」還是精緻露營愛好者，都能在此找到心頭好。

正值十一旅遊黃金期，不少人走進大自然盡享戶外運動的快樂。「我平時較喜歡跑馬拉松，近兩年轉戰露營。」在大洪山度假的孫女士說，她對裝備展上的睡袋、戶外運動防曬霜最感興趣。

近年來，隨著人們參與戶外運動的熱情不斷高漲，與戶外運動相關的產品供給也日益豐富。在湖北隨州，就有不少「隱形冠軍」乘著戶外運動的東風開闢新賽道，研發更多新產品，為消費市場注入新動能。

在房車展區，一輛隨州製造的登峰重卡高大威猛，吸引許多人圍觀。這款房車車身達4米，加上1.67米的升頂，不僅採用新型材料和智慧集成系統，還採用雷射無縫焊接工藝打造「硬核」外殼。隨州被譽為大陸特種車之鄉，「隨州造」房車約占大陸房車市場的四分之一。

帶著充氣帳篷來參展的湖北金龍集團，30年來始終專攻「一塊布」。該集團研發投產的戶外旅行裝備包，內有充氣船、3人充氣床墊等全套戶外旅行用品，折疊後大小等同於普通行李箱。

「露營的第一個步驟就是搭帳篷，集團研發的無骨充氣帳篷，一鍵啟動，1分鐘之內可搭建完成，能容納4人。」湖北金龍集團行政總監姜鑫說，去年各類帳篷銷售近百萬平米，產值近千萬元。

根據大陸國家體育總局等部門的統計，截至2021年底，大陸戶外運動參與人數已超過4億人次，參與率接近30%，而歐美國家戶外運動參與率超過50%。這意味著大陸戶外運動市場仍有可觀的成長空間。

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