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大陸投入研發經費 去年破3.3兆人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
2023年，大陸研發經費突破人民幣3.3兆，年增8.4%。圖為今年在海南舉辦「新能源、新智能、新未來」技術展覽會，極光灣科技有限公司展出高效甲醇直噴增壓發動機。（新華社）
2023年，大陸研發經費突破人民幣3.3兆，年增8.4%。圖為今年在海南舉辦「新能源、新智能、新未來」技術展覽會，極光灣科技有限公司展出高效甲醇直噴增壓發動機。（新華社）

中國大陸國家統計局、科學技術部和財政部2日聯合發布的《2023年全國科技經費投入統計公報》顯示，2023年大陸研究與試驗發展（R&D）經費投入總量為3兆3357.1億元（人民幣，下同），比上年增長8.4%，保持穩定增長趨勢。

新華社報導，中國大陸R&D經費總量於2012年突破1兆元，2019年突破2兆元，2022年突破3兆元，目前R&D經費總量僅次於美國，位居世界第二位。

大陸國家統計局社科文司統計師張啟龍說，R&D經費投入持續加大，為大陸加快實現高水準科技自立自強提供有力保障。

從投入強度看，2023年大陸R&D經費投入強度（R&D經費與GDP之比）為2.65%，比上年提高0.09個百分點，提升幅度快於「十三五」以來0.02個百分點的年均水準。

從活動類型看，2023年，大陸基礎研究、應用研究、試驗發展經費分別為2259.1億、3661.5億和2兆7436.5億元，分別比上年增長11.6%、5.1%和8.5%。基礎研究經費延續兩位數以上較快增長趨勢，增速比R&D經費增速快3.2個百分點；基礎研究占R&D經費比重達到6.77%，創歷史最好水準。

從活動主體看，2023年，企業、政府屬研究機構、高等院校的R&D經費分別為2兆5922.2億元、3856.3億元和2753.3億元，分別比上年增長8.6%、1.1%和14.1%。其中，企業占全社會R&D經費的比重為77.7%，比2022年提高0.1個百分點，創新主體地位進一步鞏固。

「中國大陸企業R&D經費占全社會比重水準接近美國（79.0%）和日本（79.4%），高於德國（67.4%）、法國（65.8%）等歐洲國家，為創新發展提供支撐。」張啟龍說。

美國

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