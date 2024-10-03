日系車在大陸陷日苦戰 鈴木、豐田加碼轉戰印度

隨著大陸本土汽車品牌強勢崛起，日本車廠在中國市場正陷入苦戰。而印度針對大陸企業進駐構建起壁壘，日本鈴木因此決定在2030年度前，將在印度的汽車專賣店增加七成，覆蓋印度全境。豐田也將在印度建設新工廠。

日經中文網報導，鈴木將在2030年前把在印度的汽車專賣店數量增加七成，達到6,800家左右。透過開拓地方城市，在印度全境鋪設銷售據點。

日本汽車在大陸市場銷售低迷，使得全球人口最多的印度對日本車廠而言，重要性日益提高。

在印度，鈴木是擁有四成乘用車市占的最大車廠。鈴木透過與當地企業簽訂專賣店合約的方式，以年均200家左右的速度擴增專賣店。截至今年6月末，已構建約3,900家門店的銷售據點。

自2025年度起，鈴木將加快開店速度，年均新增約500家門店，是之前的2.5倍，預計6年內將新增約2,900家店。

與此同時，豐田也在加緊強化印度業務。7月豐田與當地邦政府就設立第四家工廠達成基本協定。投資額可能達到2,000億盧比（約合新台幣755億元），將完善生產體制、擴大銷售規模。

據預測，到2050年印度人口將從14億增加至超過16億。美國標普全球（S&P Global）預計，印度的新車銷量到2031年將比2023年增加45%，達到684萬輛。這相當於日本2023年新車銷量的1.5倍。

日本車廠之所以重視印度市場，不僅是因為印度市場的成長性，還因為與崛起的大陸車廠之間展開了激烈競爭。

日本車廠在全球最大汽車市場大陸陷入苦戰。本田把在大陸的汽油車產能減少三成，日產也削減了總體產能的一成左右。鈴木已於2018年退出大陸市場。

此外，印度的生產成本低於日本，距離中東、非洲等地區又較近。若日本企業能避免與大陸企業競爭，增加銷量並進一步降低成本，將使印度成為面向全球南方（Global South）市場的極具競爭力的出口基地。