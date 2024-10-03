似曾相識？大陸經濟政策大轉彎 美媒：關鍵都因習近平

華爾街日報報導，中國政府近日突然推出挽救經濟增長的政策，這次經濟政策大轉彎就像2022年底突然取消動態清零的防疫政策，都是因為中共總書記習近平的集權做法，導致有效政策遲滯推出。

據華爾街日報2日的報導，中國政府近日推出一連串挽救經濟增長的措施，讓國內外投資者都感到振奮。這一政策大轉彎給人似曾相識的感覺。

報導表示，就像2022年12月中國政府突然取消了動態清零的防疫政策，這個急轉彎一度使中國陷入新的公共衛生緊急狀態，醫院措手不及，無力應對大量感染者。

雖然這次經濟政策大轉彎似乎不太可能立即引發另一場危機，反而中國股市在短短幾天內從萎靡不振變得炙手可熱，但兩次政策大轉彎都表明習近平的集權做法導致有效的政策遲滯推出。

中國政府取消動態清零前一段時間已有很多國內外人士敦促中國放棄此政策，當年11月下旬不少城市甚至因此出現抗議浪潮。

中國政府取消防疫隔離措施近2年後，經濟學家和投資者曾呼籲政府採取有力措施來支持經濟增長，但中國政府還是沒有採取更大膽的行動，直到上週才在短短幾天內宣布了一系列降息等提振經濟的措施。

報導表示，雖然中國政府推出挽救經濟的「組合拳」，但在經濟真正復甦之前還有很多工作要做。許多經濟學家表示，最重要的是轉變國家重點支持的方向，就是從工廠轉向家庭。