只維持1天！港股昨超車台股 恒指今收跌1.47%終結連6漲

港股超越台股只維持一天時間。香港恒生指數3日終結六連漲，收盤下跌1.47%，來到2萬2,113點，再度低於台股。其中，前一日飆升的中資地產股周四普遍走跌，藍籌股龍湖集團跌幅近一成。

恒生指數周四開盤上漲0.18%，但隨後即快速走低，指數一度大跌逾4%。午盤跌勢逐步收斂，收盤下跌330點，成交額達港幣3,103億元。

香港恒生指數2日大漲，收盤上漲1,310點，以2萬2,443點超越台灣加權指數周二收在2萬2,390點，逆轉台股十個月來的領先地位。但3日收盤報2萬2,113點，又低於台股。

不過，港股投資人的熱情並未消退。上海第一財經指出，多家券商都表示，近期證券開戶量上漲，有的營業部還需要排隊開戶，也有投資者對港股的下單方式是「不問價錢直接買入」。

市場人士稱，港股近期急漲，是因先前海外資金看空時間較長，導致持續三年多的低迷。但隨著美國聯準會超預期降息，加上大陸官方日前推出超預期經濟刺激措施，導致空頭短時間內迅速回補。

華福證券分析師朱成成認為，當前港股行情「仍在途中」，後續依然存在上漲空間。結構上，若國際資金能持續回流，以恒生科技為代表的成長類股可望持續看好。