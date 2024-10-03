看好經濟前景？美調查：預期「明天會更好」的大陸民眾 較10年前大減

哈佛大學教授馬丁懷特（Martin Whyte）和斯坦福大學中國經濟中心教授斯科特羅澤爾（Scott Rozelle）與大陸學術界合作調查，調查大陸民眾過去20年對經濟前景看法的變化。2023年數據顯示，只有38.8%的人感覺經濟狀況比過去有改善，預期未來會更好的人下跌至47%，比最高值時大減26個百分點。

英國廣播公司（BBC）報導，該研究分別在2004、2009、2014年和2023年，訪問3,000至7,500名、20至60歲的大陸民眾。研究人員表示，在大陸要獲得範圍廣泛的意見是一項挑戰，不願意說出自己想法的人沒有參與調查，而確實分享自身觀點的人被告知這是出於學術目的的調查，並且會保密。

2004年，近60%受訪者相信家庭經濟狀況會比五年前好，也對五年後的前景感樂觀；2014年大陸國家主席習近平剛上任時，感覺生活變好和預期未來更好的比例，上升至76.5%和73%的高位。但是到了2023年，只有38.8%的人感覺經濟狀況比過去有改善，預期未來會更好的人下跌至47%，對比最高值時大減26個百分點。

此外，相信努力工作有回報的大陸人越來越少，從2004年超過60%，下降至2023年28.3%。大多數受訪者認為，家庭關係和特權是讓人能富有的原因，而不是讀書、能力和才華。

BBC報導指出，隨著失業率上升，數百萬大學畢業生被迫接受低薪工作，而其他人則採取「躺平」的態度，抵制無情的工作。還有一些人選擇當「全職兒女」，因為找不到工作或因精疲力竭而回到父母身邊。

自由亞洲電台報導，經濟學者司令認為，美國學者的研究反映作為中國經濟發展重要部份的民營經濟，受到「共同富裕」和「國進民退」等做法影響，不僅影響年輕人就業和往上流動的機會，更會造成嚴重的失業問題，使民眾更難看到未來，

司令指出，「最近五、六年，大陸正在加速的把民營經濟從大陸經濟版圖當中移出，使民營經濟變成大陸最受壓迫的經濟群體。打壓民營企業，就是把上億大陸勞動者的生活逼上絕路。」

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田表示，疫情後凸顯大陸市場和民營經濟只升不跌的蜜月期已過去的情況，民眾難以再受惠於經濟增長累積財富，加上房地產泡沫，全民財富快速縮水。

謝田表示，「（中共）看上中國老百姓手中有大約將近300兆元的儲蓄，中共是用房地產，現在又要用股票，想要把老百姓的財富進一步捲過來，用這個來填補政府的赤字和政府的債務。」