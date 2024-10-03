經濟復甦成大挑戰...大陸祭多項刺激政策 民眾嘆「無感」

今年是中共建政75年，對中國人而言，「逢5逢10」只是小慶與大慶的區別。從建政70年到75年間，中國的最大挑戰從治理香港轉移到內部經濟復甦難題，儘管在1日前夕頒布各種刺激與寬鬆的經濟政策，但實際成效仍待觀察。

中共建政70年，中國官方在天安門廣場舉行閱兵。當時，正值香港反送中運動，警民衝突不斷，中共治理香港的方式備受質疑。但是5年之後，官方已用一切「硬手段」壓制香港社會訴求，取而代之的更大難題是歷經了3年疫情與清零政策的經濟低迷。

房地產萎靡不振、消費降級走在通貨緊縮邊緣，以及A股從3000點「保衛戰」直落到變成2700點「保衛戰」，反映出中國民眾對於經濟的信心不足。

今年建政前夕，中國官方決定放鬆一線城市北京、上海、深圳、廣州的房屋限購政策。但是，細看4個城市的鬆綁政策，只有廣州市全面取消購房限購政策，不論是上海、深圳還是北京，對於限購政策的調整仍是區分成有無戶籍，在非本地戶籍方面仍有資格限制，並且針對市區內的區域進行買賣。

許多中國媒體的報導指向「十一期間」看房火熱，有北京的銷售打出「今天不下訂明天可能沒有」的口號，但是買房並非買菜，涉及到戶口身分遷移、收入的實際改善，以及區域不平衡等問題，多數人可能仍在觀望。

另一個是股市大反彈，市場鼓舞情緒上升，在今年9月27日，上海證券交易所甚至一度出現系統異常的現象。有中國媒體報導，A股暴漲後可能會出現居民消費升級，報導引述「去哪兒」的數據指出，在9月27日預訂「十一假期」的酒店較前一日漲了19%，遠超過預訂窗口期的單日漲幅。

然而，實際上中國民眾是否真的能放開消費，股市上漲可能只會惠及少數股民，大多數的民眾仍飽嚐疫情後經濟的「疤痕效應」。

有北京民眾向記者表示，對於政府頒布的政策感到無感，甚至消費品的「舊換新」政策也覺得沒辦法惠及到現在的年輕人，畢竟「年輕人會想去換什麼大型家電或是電視嗎？」至少十一期間的消費數據是否有回溫到疫情之前，還需要等待官方的進一步公布。