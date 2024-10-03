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陸股強彈！「大水精灌」助攻 名師預測上證指數有望創歷史新高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

陸港股市近期在「三降」等政策面積極作多下，指數觸底強彈，表現強勢。綜合市場名師見解，其中上證指數有望創下歷史新高，後市漲幅表現仍具空間，投資人可趁勢靈活操作相關中概股、及陸股ETF等族群。

雖然目前陸股正值十一長假休市期間，不過2日香港恆生指數，收市強揚6.2%、收22,443點，再度超車台股加權股價指數，其中尤以證券股、金融股、電動車、電商等概念股等最為強勢，預期將激勵周五（4日）台股盤面相關的中概股「漲」聲響起。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等市場名師表示，陸股在政策上的利多，關鍵是房地產景氣何時回升，仍需要一定程度的時間觀察，時序上仍較緩慢。

不過，此次陸股政策上的「大水精灌」，言下之意要精準地灌到房市和股市中，明顯做多股市。值得注意的是，上證指數前波高位在6,124點，而陳奕光預測這波政策利多有望創下歷史新高。

在目前陸港股的趨勢上，陳奕光認為暫時屬於軋空行情，真正的多單尚未真正流入市場，因此台股投資人在選股方向上，建議可關注陸股ETF，特別是與中概股相關的ETF可能受惠於中國政策。

其他包括中概電子股，如KY公司、IC設計類股可能有補漲機會；電商類股受十一假期及光棍節的消費活動影響，短期內會有成長動力；原物料股，包括台塑（1301）、中鋼（2002）、台泥（1101）等傳產股，搭配散裝和貨櫃運輸也具潛力。

台股 陸股

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