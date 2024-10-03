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陸股連5日飆 中國企業家身價大漲

中央社／ 台北3日電

陸股近期連續5個交易日狂飆，中國企業家身價跟著大漲，中國首富、農夫山泉董事長鍾睒睒最新資產值達571億美元，截至1日的大約一週期間，進帳118億美元，增長26%。

中國人民銀行（央行）等三部委9月24日重磅推出有關股市、房市的貨幣金融刺激措施後陸股連日飆漲，截至9月30日，上證綜指在5個交易日內重回久違的3300點，大漲逾20%。

與此同時，眾多中國企業家的身價也跟著大漲，綜合明報、星島日報等港媒今天報導，「彭博億萬富翁指數」所包括的54名中國人士財富總和在截至9月30日的過去一週增長約19%或近1300億美元，創下2016年榜單開始追蹤全球最富有500人以來單週最大增幅。

其中農夫山泉董事長鍾睒睒力保中國首富寶座，最新資產值達571億美元，截至本月1日的大約一週期間，鍾睒睒身家進帳118億美元，增長26%；拼多多創辦人黃崢以資產值513億美元緊隨其後，過去一週大升152億美元，增長42%。

中國電商巨頭阿里巴巴創辦人馬雲目前身家369億美元，在中國富豪榜中排名第五，過去一週身家增加24億美元，今年至今已累計增加了68億美元。

報導說，與鍾睒睒、黃崢相比，騰訊創辦人、控股主席馬化騰過去一週帳面資產雖「僅」增60億美元，但從年初到目前，靠著騰訊今年大推千億回購以及參與投資中國國產遊戲大作「黑神話：悟空」，以致股價跑贏市場，馬化騰年初至今身家增加164億美元，增長47.3%。

騰訊控股2024年第二季及上半年財報顯示，第二季營收人民幣1611.2億元，年增8%，淨利人民幣573.1億元，年增53%；上半年，騰訊控股實現營收人民幣3,206.18億元，年增7%，淨利人民幣895.19億元，年增72%。

馬化騰在財報中表示，得益於多款長青遊戲用戶參與度提升以及多款新遊戲成功發布，第二季中國本土和海外遊戲收入實現增長。

財報顯示，今年第二季騰訊遊戲在中國本土和國際市場收入均增長9%。

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