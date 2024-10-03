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股市連日飆升帶動陸富豪身價大漲 馬化騰增1920億元

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
騰訊創辦人、控股主席馬化騰近一周身價膨脹約新台幣1,920億元，今年以來累計更大增約新台幣5,248億元。（路透）
騰訊創辦人、控股主席馬化騰近一周身價膨脹約新台幣1,920億元，今年以來累計更大增約新台幣5,248億元。（路透）

大陸中央三部委9月24日推出「組合拳」政策，刺激A股連日上揚，也拉抬眾多大陸企業家的身價。截至10月2日，騰訊創辦人、控股主席馬化騰的身價增加60億美元（約合新台幣1,920億元），增長13%達到511億美元，在全球富豪排名第26位，是陸港股市這波行情的為最大贏家之一。

據文匯網報導，「彭博億萬富翁指數」覆蓋54位中國大陸人的財富總和，在截至9月30日的過去一周，增長約19%或近1,300億美元，創自2016年榜單開始追蹤全球最富有的500人以來，單周最大增幅。

其中，農夫山泉董事長鍾睒睒力保首富寶座，其最新資產值達571億美元，截至10月1日的大約一周期間，鍾睒睒身家進帳118億美元，增長26%；拼多多創辦人黃崢以資產值513億美元緊隨其後，過去一周大升152億美元，增長42%。

星島日報報導，和鍾睒睒、黃崢相比，雖然馬化騰過去一周帳面資產「僅」升60億美元，但從年初到現在，靠著騰訊今年大推千億回購，以及有份投資國產遊戲大作「黑神話：悟空」，力撐股價跑贏大市，令馬化騰年初至今身家增加了164億美元（約合新台幣5,248億元），增長47.3%。

騰訊控股2024年第二季度及上半年財報顯示，第二季度營收人民幣1,611.2億元，年增8%，淨利人民幣573.1億元，年增53%。上半年，騰訊控股實現營收人民幣3,206.18億元，年增7%，淨利人民幣895.19億元，年增72％。

馬化騰在財報中表示，得益於多款長青遊戲的用戶參與度提升，以及多款新游的成功發布，二季度本土、海外遊戲收入實現增長。財報顯示，今年第二季度騰訊遊戲在本土和國際市場收入均增長9%。

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