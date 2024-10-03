陸電商平台進軍香港 港議員憂食物和電器安全

大陸電商平台近期紛紛宣布加碼投資香港。京東9月30宣布進一步加碼香港市場布局，初期投入人民幣15億元，長期上不封頂；阿里在9月26日也宣布投入人民幣10億元助力「包郵到港」活動。香港自由黨立法會議員認為，此舉可能會帶來食物和電器的安全隱憂。

京東初期投入的人民幣15億元，將用於商品價格補貼、物流補貼及提升服務品質等。京東還面向香港用戶推出自營滿人民幣299元免運費服務，包括電子產品、家電、家具、服飾美妝、寵物用品等京東的自營全品類商品。

阿里方面，香港消費者在淘寶購物滿人民幣99元即可享免費，淘寶今年8月才在香港試點服飾免運費服務，此次從服飾行業擴大到全行業，囊括3C數位、家居收納、運動娛樂、化妝護膚等10億多款商品。

據星島日報報導，香港中文大學「劉佐德全球經濟及金融研究所」常務所長莊太量表示，淘寶販賣的商品本身已經很便宜，不論有沒有免費都有很多人買，未必會影響銷量，認為此舉主要用作對抗另一大陸電商平台「拼多多」。

香港自由黨立法會議員邵家輝表示，淘寶郵費本身也不貴，宣布免運只是多一樣特點吸引新客戶。不過邵家輝擔心越來越多淘寶貨、尤其食物和電器進入香港，會帶來安全問題或成隱憂，又有保養維修問題。

邵家輝指出，香港有機電工程署，負責把關市售電器的安全性和能源效能標籤，香港「四電一腦」的環保政策亦規範生產及棄置電子產品，從淘寶購入電器可能會使政策難發揮作用。