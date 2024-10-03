造車新勢力齊推第二品牌 能否成為提升銷量殺手鐧？

繼小米SU7、問界M9、零跑C16之後，近期造車新勢力再現2款爆品，其中，小鵬第二品牌MONA首款車型M03自8月28日上市後48小時，訂單突破3萬輛；蔚來第二品牌樂道首款車型L60自9月19日上市後，目前交付周期最長已拉至4個月。

事實上，不止蔚來、小鵬，遠在大洋彼岸的法拉第未來也在9月20日推出第二品牌Faraday X，期望借助計劃中的FX 5、FX 6兩款車型進入主力市場。從目前情況看，樂道、MONA均達到了超預期效果，那麽第二品牌會成為部分造成新勢力卡位新能源汽車賽道的殺手鐧嗎？

第二品牌開侷「賣爆了」

近段時間以來，小鵬汽車董事長何小鵬可謂是春風得意，笑容滿面地慰問公司員工，氣場和信心也比以往強大了許多，而帶來這一重大轉變的背後，剛發佈不久的第二品牌MONA首款車型M03功不可沒，該車型上市後48小時訂單破3萬輛，截至9月12日訂單又破7.2萬輛，市場分析稱，到9月底該車訂單或達到10萬輛，妥妥的又一款「小米SU7」，對小鵬汽車來說，「幸福來得太突然」。

據披露，M03已於8月30日開啓全國交付，由小鵬汽車肇慶工廠生產，何小鵬表示，「我們仍在努力加快交付。」為此，小鵬汽車已在推動瑞慶時代一工廠產能擴產，並加速二工廠年內竣工。

同樣「幸福」的還有蔚來汽車，第二品牌樂道首款車型L60上市後，雖未披露具體訂單數，但兩個數據足以佐証該產品的火爆程度，一是交付周期最長已拉至4個月，二是後台服務器擴容5倍。

該車已於9月28日開啓交付，根據計劃，樂道L60將於10月交付5000輛，11月實現交付破萬，明年一月交付能力提升至1.6萬輛，明年2月將突破2萬輛。訂單超預期增長下，蔚來已調整生產計劃，原計劃可能會提前實現，力爭實現9月訂單年內全部交車。

值得注意的是，2萬輛是蔚來目前旗下所有車型的月交付量，若L60交付量順利突破2萬輛，蔚來單月交付量有望突破4萬輛，再次與理想站上同一起跑線。

分析發現，M03和L60均具有明顯的市場指向性，其中M03瞄準的是特斯拉Model 3，後者今年1-8月國內銷量為9.86萬輛，月均銷量為1.23萬輛，目前Model 3主要競品包括小米SU7、極氪007、銀河E8、智界S7、阿維塔12、奇瑞星紀元ES、大衆ID.7等，其中小米SU7落地即成爆款，產能限製下仍連續多月單月交付量超1.3萬輛，對比小米SU7，M03有望成為Model 3又一核心競爭對手。

L60則對標特斯拉的另一爆款Model Y，後者也是目前全球最暢銷車型之一，相比Model 3，Model Y競品普遍進場較晚，且此前車型開侷不及預期。不過從今年8月開始，又一批競品陸續上市並交付，如8月啓動交付的極氪7X，9月開始交付的阿維塔07、智己LS6，預計10月走進終端的智界R7、嵐圖知音，樂道L60也是其中之一。

數據顯示，Model Y今年1-8月國內交付28.9萬輛，月均交付3.62萬輛，同車型國內市佔率在70%以上。根據目前火爆訂單及交付規劃，L60有望成為Model Y的最強競爭對手，Model Y一家獨大的市場格侷或將被打破。

以顯著優勢下沉主力市場

小鵬汽車和蔚來汽車不缺乏技術，此前也推出了極致性能的產品，但卻難以轉化為銷量。其中，小鵬汽車已推出X9、G9、P7、P5、G3（已停產）等車型，但沒有一款達到銷量預期，今年1-8月合計銷量僅7.72萬輛，月均不足1萬輛，被市場踢出「蔚小理」之列。

蔚來目前在售車型多達9款，如ET5、ET5T、ET7、ET9、ES6、ES7、ES8、EC6、EC7等，覆蓋轎車、SUV，均定位中高端市場，但今年1-8月合計銷量僅為12.81萬輛，月均1.6萬輛，被理想以3.6萬輛的月均銷量甩開一個身位。

行業數據顯示，中國車市中低端市場銷量佔比超85%，是主力出貨市場。新勢力第二品牌M03和L60開侷賣爆，與其定位關系密切。

小鵬汽車本身聚焦主力市場，2023年8月以58.35億港元收購滴滴智能汽車開發業務，目標是把首款車型打造為15萬元左右的主力車型，年銷量目標定為10萬輛。

事實上，M03的價格比預期價格還低，入門版僅11.98萬元（中档版12.98萬元，高配版15.58萬元），而特斯拉Model 3目前價格為23.19萬元~33.59萬元，僅為後者的1/3-1/2，何小鵬稱，該定價是艱難但正確的決定。除了價格優勢，M03還是小鵬汽車的首款人工智能轎車，也是業內20萬元以內唯一具備高階智駕能力的產品。

蔚來方面，早在2022年就被爆料將推出第二、第三品牌，其中樂道即為此前爆料的第二品牌「阿爾卑斯」，定位於20萬元~30萬元級別。

本次推出的L60價格恰好介於20.69萬元~23.59萬元，而其所對標的Model Y價格為24.99萬元~35.49萬元，雖然價格差不及M03之於Model 3，但L60在車身尺寸、動力性能、續航能力、耗電量、內飾配置等方面均優於Model Y，具備更高性價比；如果採用電池租賃方案，L60起售價將低至14.99萬元，入手成本優勢將更為明顯。

或有感於小鵬、蔚來第二品牌的火爆式開侷，讓造車14年僅賣出14輛FF 91的法拉第未來坐不住了，就在樂道L60發佈的第二天官宣推出第二品牌Faraday X，計劃推出FX 5、FX 6兩款車型，預期售價分別為2萬~3萬美元（約合人民幣14.1萬~21.2萬元）、3萬~5萬美元（約合人民幣21.2萬~35.4萬元），與售價約220萬元（30.9萬美元）的FF 91形成天壤之別。

發佈會上，法拉第未來創始人賈躍亭表示，第二品牌目標是成為智電汽車市場的「豐田」，不僅推出純電車型，還將推出增程式混動車型，計劃於明年底開始生產。

值得注意的是，聲稱要「顛覆」中美汽車市場格侷的第二品牌Faraday X，合作方卻是四家中國整車廠，據介紹已建立合作關系。法拉第未來能否借助第二品牌及中國市場實現繙盤？市場整體持謹慎態度。

隨著行業競爭加劇，各造車新勢力的生存壓力日趨加大，需要一場「大勝」來穩固市場地位。分析近期幾款爆款車型發現，它們都有一款備受關注的競品做背景，而相比競品，爆款車型性能更強、價格足夠低，具備更強的普惠特性，如50萬以內最好的小米SU7，學習的是保時捷Taycan，對標的是特斯拉Model 3；1000萬以內最好的問界M9，對標的是邁巴赫GLS、勞斯萊斯庫裡南；零跑C16則是縮小版問界M9、理想L9。

某業內人士表示，「中國具備極具競爭力的新能源汽車產業鏈，但新品牌仍需要通過借鑒來打響品牌力。」小米雷軍也持相同觀點，「放下身段向優秀公司學習，是小米成長的必經之路。」不過前述人士也表示，而長遠看，新品牌最終還是要回歸創新來贏得市場。