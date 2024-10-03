十一長假 一線城市看房、買房人氣旺

大陸官方上周宣布調降購屋自備款比例和房貸利率，各地隨後也相繼宣布放開購房限制，激勵「十一」長假期間，一線城市售樓處湧現大批人潮。上海媒體指出，儘管一日因冷空氣過境，上海出現大風、雨水和降溫，依然抵擋不住民眾的購屋熱情。

廣州某建案銷售人員告訴廿一世紀經濟報導，廣州全面取消限購加上目前正值十一長假，客戶來訪量較往常工作日增加三倍，成交量達到雙位數；十一當日預約客戶超過四百組，單日來訪超過兩百組，成交卅九套，無論是熱度還是成交量均明顯上漲，客戶成交周期更明顯縮短。

上海新民晚報指出，十一黃金周第一天也是上海房市新政策實施首日，不少新房售樓處都迎來大客流。松江區、寶山區、浦東新區等多個售樓處都迎來許多「新面孔」，大戶型房源更是搶手，部分售樓處黃金周七天的接待名額都已全部約滿。

上海「中環金茂府」項目營銷總監王麗萍告訴解放日報，一日是樓盤認購第一天，「沒想到，有客戶今天早上六、七點就來排隊認購，售樓處都還沒開門營業。還有近廿組客戶沒辦法來到現場，直接進行線上認購。」

市調公司「克而瑞」最新研究報告指出，由於九月底以來，大陸從中央到地方利好頻頻，預期十月大陸房市整體成交或將有機會止跌回穩，其中一線城市作為新政利好的直接受益者，新房成交仍有放量空間。

上海中原地產資深分析師盧文曦也認為，大陸十月新房交易量可望回穩，第四季成交量有機會走出「翹尾行情」。