港股資金狂歡 重登2.2萬點

大陸股市因「十一」長假持續休市，資金瘋狂湧入港股，激勵香港恒生指數昨日重登兩萬二千點關口，最終收報二二四四三點，大漲一三一○點或上漲百分之六點二，創兩年半來最大單日升幅及近廿個月新高，同時也逆轉台股十個月來的領先地位。

恒生指數早上高開一百五十五點後，最多一度大漲逾一千五百點，收市報二二四四三點，成交額達港幣四三四○億元，為史上第三大交易量，且是連續第三個交易日成交額超過港幣四千億元。

自九月廿四日大陸推出金融救市措施以來，港股已連升六個交易日。累計上升約四千兩百點。市場人士表示，港股二日表現，是在大陸十一長假期「港股通」暫停，所謂「北水欠缺」即南下大陸資金暫缺下，熱度依然未減。

但也有市場人士說，大陸官方的「港股通」管道暫停，民間的其他管道仍活躍，大陸投資者以不同方式湧入港股投資，使得昨日港股除公用股指數漲幅不足百分之一，其餘主要分類指數升幅均頗為顯著，其中科技及地產分類指數更大漲逾百分之八。

因明顯有大陸資金逢低買進中資地產股，使得昨日地產股瘋漲。其中，融信中國漲超百分之三九七，雅居樂集團漲超百分之一六○，世茂集團漲超百分之一五三。

證券時報形容，相較於陸股近期爆發式上漲，港股的上漲更像一場「蓄謀已久的狂歡」，恒指今年以來穩定走高，年初至九月底的漲幅為百分之廿三點九七，跑贏那斯達克、標普五百、日經二二五等主要大盤指數。

台股昨日因颱風休市，周二收盤報二二三九○點。港股與台股昨日再現黃金交叉。去年十一月廿九日，台指以一七三七○點五六收市，比恒指高出三七七點，是港股一九九二年超車台股後，台股卅一年來首度超越港股。

陸港股市連續大漲，也刺激大陸旅客在「十一」黃金周赴港消費意願。香港星島日報報導，香港入境處數據顯示，十月一日有廿二點二萬陸客訪港，創疫情以來單日新高，亦超越今年五一黃金周單日十八點一萬人次的紀錄。另根據旅監局資料顯示，一日共有一六七個陸客團訪港，當中約七成四是過夜行程。