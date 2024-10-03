陸港股市連日暴漲 馬化騰身價增至1.6兆元

中國人民銀行（大陸央行）近期祭出重磅「組合拳」救市，大陸及香港股市連日暴漲，大老闆們的身家也跟著水漲船高。其中，騰訊控股董事會主席馬化騰，是這輪股市反彈的最大贏家之一，至9月底其身家今年增長近五成至511億美元（新台幣1.6兆元）。

彭博億萬富翁指數覆蓋的54位大陸富豪身家總和近期暴漲，在截至9月30日的一周裡，增長約19%或近1,300億美元（新台幣4.2兆元）。這創下2016年該榜單開始追蹤全球最富有的500人以來，單周財富增長的最大紀錄。

人行、金融監管總局、大陸證監會等金融巨頭，9月24日聯合宣布多達17項「利多政策」，包含「降準、降息、降貸」等措施，大陸及香港股市連日暴漲。

彭博報導指出，騰訊聯合創始人馬化騰是這次股市反彈最大贏家之一，騰訊也受惠於近期爆款遊戲《黑神話： 悟空》。

據彭博億萬富翁指數2日最新數據，馬化騰的財富今年累計增長近50%，達到511億美元，位列第三。阿里巴巴聯合創始人馬雲的財富，亦累增23%至369億美元，位列第五。

而大陸首富為農夫山泉創始人鍾睒睒，身家達571億美元。雖然陸股上漲帶動農夫山泉股價過去一周累升約三成，但今年以來鍾睒睒的身家仍累計縮水近16%。