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港股暴漲千點超車台股 今年來漲幅超越台灣

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
2日港股大漲1,310點或6.2%，收報22,443點，時隔十個月後，恒指再度超越台股加權指數。（中新社）
2日港股大漲1,310點或6.2%，收報22,443點，時隔十個月後，恒指再度超越台股加權指數。（中新社）

在陸資券商股和房地產類股聯手助攻下，昨（2）日港股大漲1,310點或6.2%，收22,443點，時隔十個月後，恒指再度超越台股加權指數（1日收22,390點）。今年以來，恒指累計漲幅高達31.6%，亦超越台股加權指數今年累計漲幅24.8%。

去年11月29日，持續疲軟的恒生指數以16,993點收市，當天台灣加權指數收在17,370點，是港台31年來，台股加權指數首度超越港股恒生指數。

A股適逢十一假期休市，資金瘋狂湧入港股市場，恒生指數一度漲逾7%，恒生科技指數更一度漲超10%，昨日港股成交量即使欠「北水」仍達港幣4,340億元。

恒指超越加權指數概況
恒指超越加權指數概況

同時，資金借道港股ETF提前布局A股標的，在港交所上市的科創50 ETF──南方科創板50暴漲，昨日盤中漲幅一度擴大至230%。

類股表現方面，作為「牛市旗手」的券商股大漲，華融金控暴漲275%，申萬宏源一度漲逾180%，招商證券漲超過60%，國泰君安國際漲近30%。此外，地產股強勁彈升，易居企業控股一度漲近150%，融信中國漲超過100%，雅居樂集團、世貿集團漲超過80%。

實際上，自上周二（24日）大陸中央公布救市「組合拳」至今，恒生指數已累升4,196點或23%。

分析指出，大陸人行先公布調整存量房貸利率等一系列措施，一線城市其後相繼宣布放寬房市限購、最低首付款比例等。因此，香港藍籌股中表現最好的，理所當然是中資房企股。

同時，陸、港股大盤成交量爆發，大陸券商股受惠最多，也成為市場追逐標的；香港日成交量由大陸中央救市前的逾港幣1,200億元，增至近日的港幣5,000億元，港交所自然直接得益，港交所股價在9月24日以來累升逾54%。

對於目前市場較為關心的行情持續性問題，機構認為，行情演繹的強度和速度或將超出市場預期，券商股是本次政策轉向的核心受益板塊，有望在「政策積極轉向+流動性改善」催化下，體現更強的市場敏感屬性。

展望後市，機構認為，港股相較A股性價比更高，隨著政策陸續落地，港股表現有望受到提振，預計第4季震盪向上機率仍較大。

恒生指數 港股

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