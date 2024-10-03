墨比爾斯：大陸科技、消費品 多頭再起

有「新興市場教父」之稱的知名投資人墨比爾斯（Mark Mobius）日前表示，大陸股市在刺激措施下重新煥發生機。新一輪刺激力道、推出時機超出預期，A股指數快速反彈。短期來看，反彈為科技和消費品等行業帶來機會，短期樂觀情緒要轉化成持續的牛市則需要時間，以及更多的改革。

墨比爾斯在官網撰文說：「大陸正採取一切措施來支援經濟成長、提振股市信心，包括向股市大規模地注入流動性、下調銀行存準率和降息等。有關部門還透過放鬆限購、降低存量房貸利率和降低二套房首付要求等措施來支持房市。與今年早些時候採取的步驟相比，這次措施力道更大。」

他還說，到目前為止，本輪刺激措施已讓市場強勁反彈，提振了信心，眾多等待時機入市的投資人抓住機會，他們既是出於對錯失機會的恐懼，也是因為大陸股票估值確實便宜。

滬深300指數過去幾個交易日飆漲超過20%，創下了自2008年以來單周最佳表現。

但墨比爾斯也指出，儘管刺激措施公布後股市情緒樂觀， 但大陸依然面臨結構性問題，這為長期增長帶來一定的不確定性。

本次推出的刺激措施滲透到更廣泛的經濟中需要一定的時間。

只有刺激措施滲透到實體經濟，才能產生大家希望看到的長期牛市。

他認為，為確保持續增長，大陸必須支持私營部門的成長和創新，尤其是要支持大型企業家、支持創新。短期的樂觀情緒轉化成可持續牛市需要更多的改革。

墨比爾斯說：「我對大陸股市持謹慎樂觀態度，還需要更廣泛、更深入的經濟改革來保持當前的勢頭。這次反彈將為科技和消費品等行業帶來機會，但反彈能否持續是考驗。」他還表示，作為長期投資者，他關注基本面強勁的公司。

今年 6 月，87歲的墨比爾斯改變看法，認為大陸股市已觸底，一改4月時對大陸股市偏悲觀看待的態度。

上周刺激措施公布之後，外資對大陸市場情緒大逆轉。除墨比爾斯之外，眾多外資機構發表看多觀點，像是瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪就表示，上調MSCI中國指數目標價。

此外，由於大陸股票估值比其他主要市場更低，貝萊德將大陸股票上調至適度超配。

陸港股市出現自2008年以來的最大漲幅，市場對大陸一系列刺激和政策援助持樂觀態度，億萬富豪兼華爾街大鱷David Tepper表明，正在掃入更多與中國有關的「一切」股票。