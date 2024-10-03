大陸前官員看刺激政策：金融組合拳 GDP「龍翹尾」

大陸前商務部副部長魏建國表示，近日大陸政府一系列金融「組合拳」，對大陸經濟起到「久旱逢甘霖」的作用。他表示，今年是龍年，年初他曾提到大陸經濟一開始是「龍抬頭」，到現在是「龍翹尾」，而且是翹了一個大尾，相信中國今年經濟增長目標5%左右的目標一定會實現。

關於龍抬頭的說法，今年年初數據顯示，2024年大陸春節假期八天，國內旅遊出遊4.74億人次，年增34.3%。魏建國對此在年初接受每日經濟新聞的專訪時表示，2024年是龍年，龍是大陸民間吉祥之物，龍抬頭，說明大陸經濟一開年就企穩回升，大家看好的消費也迎來開門紅，這使龍抬頭更加有力。他當時預估，2024年大陸GDP增速有望達到6%左右。

對於大陸中共中央政治局9月26日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作，魏建國表示，這次會議為今年全年經濟目標的完成，打下堅實基礎，預示大陸經濟將在第4季度交出亮眼成績單。