中英擬重啟財金對話

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

英國和中國大陸正在就恢復經濟對話進行談判。路透引述天空新聞台（Sky News）報導，英國財政部官員及大陸官員正在討論舉行自2019年以來高階財政官員之間的首次高級別會議。今年七月甫上任的英國新任財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）考慮於2025年初前往北京參加中英經濟財金對話，討論貿易、投資和其他經濟問題。

大陸國務院副總理何立峰在今年9月18日曾與里夫斯通話。

何立峰表示，中方願與英方重啟中英經濟財金對話，加強發展戰略對接，促進貿易和投資自由化便利化；里夫斯表示，英方願與中方加強對話合作，為英中發展長期互利的關係建立穩定、持久的基礎。

2019年6月，時任大陸國務院總理胡春華與時任英國財政大臣韓蒙德（Philip Hammond），在倫敦舉行第十次中英經濟財金對話，當時提及雙邊的合作成果包括英國加入亞投行、在倫敦建立人民幣清算行、中國主權債首次在倫敦發行、英國銀行發行熊貓債等。

然而中英關係在過去幾年變得緊張，路透報導，原因包括英國對北京在香港實施的國家安全法的擔憂，對新疆地區侵犯人權的指控，以及大陸公司參與提供關鍵基礎設施的安全擔憂等。

英國新任首相施凱爾（Keir Starmer）今年8月曾與大陸國家主席習近平通話。施凱爾表示，希望與中國加強各層級、各領域接觸對話，推動兩國務實合作和機制性交流取得積極成果。

習近平則表示，中方高度重視英方於加強接觸對話的願望，保持各層級交往。

倫敦 英國

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