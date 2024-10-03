橋水創辦人達利歐：陸經濟走向歷史轉折點

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）。路透
橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）。路透

全球最大避險基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）在LinkedIn發文表示，如果北京實際拿出的刺激措施比承諾多得多，代表大陸經濟將走向一個歷史性轉折點。

彭博報導，大陸為了救經濟，上周公布降息降準、創設股票回購增持再貸款等利多措施，讓A股創下2008年以來最強單日表現。代表最高領導層的中共中央政治局許諾，加大財政支持力度，並首次承諾要讓房地產市場止跌回穩。達利歐將習近平的做法，與2012年歐洲央行前行長德拉吉「不惜一切代價」保歐元的行動相提並論，最終德拉吉憑藉這番誓詞解決了歐債危機。

達利歐寫到，「事實上，我認為這是重要的一周，只要中國政策制定者全力以赴，拿出比許諾多得多的實際行動，上周可以載入市場經濟史冊」。

曾經多次會晤大陸高級領導人的達利歐表示，北京方面正處於房地產泡沫破滅、地方政府債務上升的十字路口。對於大陸的未來，他認為，要麼陷入與日本當年類似的經濟低迷，要麼成功削減債務、避免危機。

為了實現所謂的「漂亮的去槓桿」，大陸需要重組不良資產同時發行更多貨幣，儘量在不過於刺激通膨的情況下減輕償債負擔。達利歐稱，這種「通貨再膨脹」行動會鼓勵市場冒險，現金資產的吸引力會遜於其他資產。

他認為，「這些事情的開端是『抄底』和『動物本能』，我們現在清楚地看到這種情況正在發生。」但達利歐警告稱，去槓桿將是痛苦的，因為會摧毀財富，而且相關決定還牽扯到政治因素，因為事關誰要為債務損失負責。他補充說，適齡勞動人口減少和人口老齡化加劇了大陸面臨的挑戰。

他指出，「上周我們看到一些大手筆的刺激措施，而且從官方的承諾中，預計接下來還會有高強度的政策刺激，對於資產價格上漲將大有裨益，不過還有幾件很重要的事情值得關注，包括大陸會如何應對境內債務-貨幣-經濟方面的挑戰」。

債務 資產

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