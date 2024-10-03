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陸股借券餘額已降為零

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

作為市場嚴把關的大陸證監會自7月宣布暫停轉融券（借券）業務後，最新數據顯示，轉融券餘額已降為0。值得注意的是，根據監管口徑，業務目前處於「暫停」，也就是說在適當的時候仍有重啟的可能。

轉融券業務，是指持有股票的上市公司大股東、基金公司等機構通過證券公司借給投機者賣出的一種業務。一方面，該業務能提供多空平衡的工具，一度獲得快速發展，歷史峰值規模曾經達到人民幣1,800億；另一方面，也能讓投機者進行賣空操作，因此在震盪下行市場中，容易引發賣空預期。

今年以來A股過於低迷，為加強投資者信心，大陸證監會1月以來便陸續出手整治轉融券業務，先是自1月29日起要求執行全面暫停限售股出借，並宣布3月18日開始，轉融券交易由T0轉為T+1；此外，發布規定「禁止」大股東利用工具繞道減持，其中就包含轉融通出借、融券賣出等；於3月15日叫停限售股融券。

7月10日進一步宣布暫停轉融券業務，規定存量轉融券合約可以展期，進一步上調融券交易保證金比例，但不得晚於9月30日了結。目前轉融券餘額降為0。意味市場存量轉融券業務已經全部了結。

在轉融資清零後，中證金融數據顯示，融券餘額也急劇下降，截至9月27日，全市場融券餘額僅剩人民幣97.94億，較此前千億規模高峰下降明顯。

人民幣 清零 餘額

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