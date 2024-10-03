A股爆熱開戶數激增六倍 券商十一假期不打烊

近期A股交易火熱，投資者跑步入場意願強烈，券商開戶量激增四至六倍成為普遍現象，開戶成為大陸十一假期間的一件大事。投資者熱情高漲下，多家券商表示，十一黃金周七天假期都會加派人手，24小時線上審核開戶。

廣州日報報導，一名證券公司相關人士指出，自9月23日以來，開戶數量呈現出顯著的井噴式增長態勢，月增達200%至250%，十一假期也未見下降。貝殼財經報導，多位一線業務人員表示，近期前來諮詢的投資者明顯增加，諮詢內容包括金融或政策類資訊解讀、找回帳戶密碼等。

從數據上來看，近期新開戶投資者整體以年輕人為主，85後、90後為主力，00後開戶數也明顯提升。截至10月1日，近期25歲以下的新開戶投資者占比約兩成；25至35歲占比三成；36至50歲占比四成；大於50歲占比一成。

A股暴漲民眾跑步入場

開戶投資者主要有以下特點，一是不少85後、90後前期有投資經驗，但帳號密碼遺忘，為省去時間成本，採取另新開戶的方法加緊入場；二是00後諮詢需求大增，意願強烈，但實際開戶並沒有大幅增長；三是線上開戶以年輕人為核心，多數60後、70後還是更願意選擇線下服務。

為抓住這波股市上漲的風口，不少券商喊出「一分鐘極速開戶」、「假期不打烊 開戶不排隊」、「足不出戶，極速開戶」等口號，超過60家券商宣布大陸十一國慶假期營業部增配值班人員，全天候24小時進行線上開戶。

另有部分券商的線下分支機構在國慶假期仍正常營業，為不方便線上開戶的民眾提供服務。

財聯社報導，至少包括中信證券、華泰證券、銀河證券、國泰君安、申萬宏源、海通證券等多家券商均表示，整個國慶假期都可以正常開戶。相關人員有的增配支援，有的調休加班，假期期間主要提供預開戶及審核的服務。

此外，隨著當前證券市場持續火熱，對很多新手投資者來說，需要在這個階段抓緊時間「補課」，在此背景下，券商加大投資者教育服務力度，不少券商使用網路平台進行市場解讀直播，向中小投資者傳授投資知識、傳播投資經驗以及提示相關投資風險。