趕在「雙11」前 京東、阿里加碼香港電商

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
趕在「雙11」前，京東、阿里將重金砸向香港市場。（路透）
趕在「雙11」前，京東、阿里將重金砸向香港市場。（路透）

趕在「雙11」前，京東、阿里將重金砸向香港市場。京東宣布加碼香港市場布局，初期投入人民幣15億元（新台幣68億元），長期上不封頂；阿里日前也宣布投入人民幣10億元（新台幣45億元）助力「包郵到港」活動。其中除有香港市場重要性提高原因，也被視為布局出海國際。

京東初期投入的人民幣15億元，將用於商品價格補貼、物流補貼及改善服務品質等。京東還面向香港消費者推出自營滿人民幣299元免運費服務，包括電子產品、家電、家具、服飾美妝、寵物用品等京東的自營全品類商品。

在阿里方面，在即將到來的消費旺季，香港消費者在淘寶購物滿人民幣99元即可享免費。淘寶今年8月先在香港試點服飾免運費服務，此次從服飾行業擴大到全行業，囊括3C數位、家居收納、運動娛樂、化妝護膚等10億多款商品。

對比增速放緩的大陸電商市場，香港電商市場近年增速處於高位。2022年，電商銷售額占香港零售業的總銷售額接近10%，年增21%。

界面新聞報導，背後原因除了新冠疫情讓香港消費者開始習慣使用線上消費，而且大陸電商產品通常比香港本地購買的價格更低、種類更豐富。有香港消費者表示，許多在香港販賣的商品實際上是在大陸製造，直接在大陸電商平台下單可以省去中間商費用。

每經網報導指出，對頭部電商平台而言，想做好國際業務，香港市場都是那扇必須推開的「窗」。大陸外送平台美團去年5月在香港推出全新外賣品牌「Keeta」，營運至今實現服務覆蓋全港，獲市占率44%。得益於在香港市場的成功，美團開始將外賣業務的觸角伸向中東等地區。

人民幣 電商 香港

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