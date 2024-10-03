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全固態電池上車倒數計時 可望掀新一輪熱潮

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
全固態電池上車 倒數計時 （取材自懂車帝）
全固態電池上車 倒數計時 （取材自懂車帝）

大陸固態電池再迎新一輪熱潮，關於技術突破、量產時間表、戰略合作等聲音近期頻頻出現。上周一周內，東風、比亞迪、孚能科技先後公布最新進展。意味著全固態電池上車或進入「倒數計時」。

孚能科技與江鈴集團新能源在9月29日簽署固態電池戰略合作協議，以加速固態電池關鍵技術研發和產業化進程。孚能科技方面表示，公司第一代半固態電池已在乘用車領域量產裝車，按計劃，孚能科技將在未來五年內，完成從半固態電池到固態電池的產品化。

比亞迪在固態電池上也有深入研究，比亞迪首席科學家、汽車總工程師、汽車工程研究院院長廉玉波在甫落幕的2024世界新能源汽車大會上給出時程表，他說廣泛應用「三年比較艱難、五年比較現實」，同時稱「固態電池將主要應用於高端車型，與磷酸鐵鋰電池相互賦能，分別在不同層級的車輛上使用。」

東風汽車集團副總經理尤崢在9月23日透露，東風即將量產能量密度350wh/kg的固態電池產品，並將加速自研下一代全固態電池，能量密度突破550wh/kg。

上汽智己4月發布最新車型智己L6，聲稱搭載業內首個準900V超快充固態電池，並稱是「超快充固態電池首次量產上車」。似乎提前邁入落地應用階段掀起業界熱議。不過智己L6經證實搭載的是半固態電池。

在真正能落地應用前，全固態電池已經在資本市場激起浪花，截至9月30日午間收盤，固態電池板塊當日漲幅9.22%，近一周漲幅26.92%，近一月漲幅28.01%。

全固態電池將是下個產業風口，中國汽車工程協會上半年發布的《節能與新能源汽車技術路線圖3.0》中指出，全固態電池代表下一代動力電池發展方向，也是動力電池專題的重點研究課題之一。

外界關注固態電池到底何時能上車，綜合大陸企業、日韓進度，全固態電池商業化進程正朝著「2027年左右上車、2030年實現大規模產業化」的目標規劃前進。不過，要達到這個目標，整個產業還面臨技術、高昂成本等挑戰。

寧德時代董事長曾毓群在日前舉辦2024世界動力電池大會上便指出，「如果以1到9分為固態電池的技術和製造成熟度打分，那麼寧德時代現在可以得4分。」該番話反應產業實際進度，他也稱全固態電池研究中「固固界面」問題難度高。

寧德時代 板塊 科學家

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