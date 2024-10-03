陸衝刺國產算力 中移動助攻

中國移動發表一款用於晶片架構遷移的工具「芯合」，可以幫助用戶將原本使用輝達生態鏈編寫的代碼遷移到華為或其他大陸國產硬體平台上，以降低算力用戶的遷移成本，並助推大陸發展其國產算力。

經濟觀察網報導，大陸國內的AI大模型通常在輝達的GPU硬體上運行，如果使用者想從輝達的硬體遷移到其他大陸國產GPU，需要面對代碼相容性的問題。

中國移動表示，很多AI大模型使用者想要採用國產晶片，但過高的遷移成本是一個巨大障礙，開發「芯合」是為AI大模型使用者減少遷移成本，最終目標是讓大陸國產GPU更快被市場接受。

「芯合」在正式推出前已經小規模試用了一段時間，一直以來，大陸國產廠商的硬體架構與輝達不相容，大陸國產廠商各自的架構也不相容，所以用戶原本在輝達GPU上優化的代碼可能無法直接在大陸國產GPU上運行。

中國移動指出，「芯合」為用戶省去手動修改大量代碼的工作，並幫助用戶在不同生態之間切換，不需要重新編寫整個程式，遷移過程中可能會給使用者帶來性能損耗，但損耗可以維持在10%以內。

大陸國產GPU公司瀚博半導體分析，算力國產化需要企業打破各自獨立的體系，共同構建一個生態，「芯合」是一個鼓舞人心的開始，公司會積極參與到該專案中。

此外，華為是算力設施的建設者，也提供一些方法讓大模型使用者向國產GPU遷移。

華為指出，華為提供從硬體到軟體的一整套解決方案，包括AI晶片、程式設計語言、開發工具和AI框架，但市面上的工程師和運維人員大多不熟悉華為的架構，導致用戶在使用華為算力系統時，一旦出現問題，除了華為員工，很難找到其他能解決問題的工程師。

華為在大陸國內的AI晶片和伺服器市場中佔有率高，這家公司一直在各省設有支持中心。

近期，這些支持中心開始免費幫使用者和客戶做遷移，降低他們遷移到華為平台上的成本。