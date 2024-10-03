陸物流樞紐 綠電占比年增3成

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸國家發展改革委微信公眾號2日發布，近日研究確定並發布新一批大陸國家物流樞紐建設名單，包括石家莊生產服務型、武漢商貿服務型、攀枝花生產服務型等26個物流樞紐入選。

同時，綠色轉型進一步提速。今年上半年，大陸國家物流樞紐內平均使用可再生能源的發電量占比年增29.1%。

其中，從地區分布看，東部地區10個、中部地區5個、西部地區9個、東北地區2個；從樞紐類型看，陸港型3個、空港型2個、港口型1個、生產服務型8個、商貿服務型9個、陸上邊境口岸型3個。

大陸央視新聞報導。截至目前，已有6批國家物流樞紐建設名單發布，實現31個省、5個計畫單列市和新疆生產建設兵團全覆蓋。

最新數據顯示，目前，國家物流樞紐總數達到151個，達到國家規畫數量的70%以上。從運行情況來看，貨物輸送量穩定增長，綠色化水準不斷提高。

今年上半年，國家物流樞紐平均貨物輸送量，較2023年同期增長5%。分地區看，中部地區樞紐貨物輸送量增速最快，年增10.5%。分類型看，陸上邊境口岸型樞紐貨物輸送量增速最快，年增29.3%。從投資來看，東北地區樞紐投資額增速最快，年增44.2%。

在國家發展改革委發布的新一批建設名單中，生產服務型國家物流樞紐的比重進一步提升，占到新一輪建設總數的約三分之一。生產服務型國家物流樞紐，重點面向大型廠礦、製造業基地、產業集聚區布局建設，是區域物流的組織中心，主要功能是為工農業生產提供原材料供應、中間品產成品儲運分銷等一體化的現代供應鏈服務。

接下來，發改委等多部門將加大政策支持引導力度，提升樞紐運營和服務能力，加快樞紐間全域性、功能性組網，深入推進樞紐與地區經濟融合發展，培育要素集聚創新，體現地區特徵的樞紐經濟，打造國家物流樞紐經濟區。

物流 綠色

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