港「中轉易」服務範圍 擴增緬甸、宏都拉斯

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

香港海關由10月1日起將自由貿易協定中轉貨物便利計畫（中轉易）擴展至由中國大陸經香港中轉往緬甸的貨物，以及由宏都拉斯經香港中轉往大陸的貨物。

中新社指「中轉易」服務範圍原涵蓋大陸與其貿易夥伴所簽訂的21項貿易協定下涉及69個經濟體經香港中轉北行至大陸的貨物，以及8項貿易協定下由大陸經香港中轉南行往台灣，以及南韓、新加坡、越南、尼加拉瓜和澳洲等國家和地區貨物。 　計畫擴展後，本地貿易商即日起可為大陸經香港中轉至緬甸的貨物，以及由宏都拉斯經香港中轉往大陸的貨物向香港海關申請中轉確認書，以享有《中國-東協全面經濟合作框架協議》或《區域全面經濟夥伴協定》和《中國-宏都拉斯關於自由貿易協定早期收穫的安排》下提供的關稅優惠。 　　

香港表示，會繼續致力擴展中轉易服務範圍，便利更多經香港中轉的貨物可享有相關貿易協定下的關稅優惠，協助企業開拓新市場，鞏固香港領先物流樞紐地位。

香港海關自2015年12月20日推行「中轉易」，為貿易商提供海關監管服務及簽發證明貨物中轉香港期間未再加工的中轉確認書。

海關 香港

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