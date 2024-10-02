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牛氣逼人！香港恒指大漲重登2.2萬點大關 成功反超台股

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港恒生指數2日收盤報2萬2,443.73點，逆轉台股十個月來的領先地位。圖／中新社
香港恒生指數2日收盤報2萬2,443.73點，逆轉台股十個月來的領先地位。圖／中新社

大陸官方上周宣布諸多救市政策以來，陸港股升勢強勁，2日A股因「十一」假期休市，資金持續湧入港股，激勵香港恒生指數重上2.2萬點關口，最終收報2萬2,443點，大升1,310點或上漲6.2%，創兩年半來最大單日升幅，也逆轉台股十個月來的領先地位。

港股牛氣逼人，即使2日北水放假，恒生指數高開155點後反覆向上保持強勢，盤中一度升逾1,500點，最高見2萬2,667點，收市報2萬2,443點。成交額港幣4,340億元（約合新台幣1.78兆元），為歷史第三高成交水平，已連續三個交易日超過4,000億元。恒生科技指數一度漲超10%，最終收漲8.53%。

台股周三因颱風休市，周一收盤報2萬2,390點。港股與台股2日再現黃金交叉。去年11月29九日，台指以1萬7,370點收市，比恒指高出377點，是港股1992年超車台股後，台股31年來首度超越港股。

2日港股大漲更出現歷史一幕：Wind中資券商指數暴漲35%，再創歷史新高。申萬宏源香港收漲206%，招商證券漲81%，東方證券、中信建投證券、國泰君安國際漲超40%，中信證券、國聯證券漲幅也接近40%。

內房股亦全線大漲，融信中國漲超397%，雅居樂集團漲超160%，世茂集團漲超153%。

證券時報形容，相較於A股近期爆發式上漲，港股的上漲更像一場「蓄謀已久的狂歡」，恒指今年以來穩定走高，年初至9月底的漲幅為23.97%，跑贏那斯達克、標普五百、日經二二五等主要大盤指數。

陸港股市連續爆升，也刺激大陸旅客在「十一」黃金周赴港消費意願。香港星島日報報導，香港入境處數據顯示，10月1日有22.2萬名陸客訪港，創疫情以來單日新高，亦超越今年五一黃金周單日18.1萬人次的紀錄。另根據旅監局資料顯示，1日共有167個陸客團訪港，當中約七成四是過夜行程。

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